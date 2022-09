Geen doorgaand verkeer meer in Boudewijn Hapkenstraat in Torhout

Behalve voor fietsers en voetgangers is er vanaf volgende week geen doorgaand verkeer meer mogelijk in de Boudewijn Hapkenstraat in Torhout. Aan het kruispunt met de Oostendestraat worden er houten paaltjes geplaatst die de doorgang van gemotoriseerd verkeer verhinderen.

De beslissing is genomen door het College van Burgemeester en Schepenen op voorstel van het stedelijke mobiteam. De ingreep maakt de situatie veiliger voor fietsers en voetgangers. Nu was het smalle stukje van de Boudewijn Hapkenstraat vlakbij de Oostendestraat erg gevaarlijk als er auto’s en soms zelfs vrachtwagens langskwamen en bij het uitrijden op de Oostendestraat hun voorrang van rechts namen.

De bewoners werden schriftelijk over de verandering ingelicht. De houten katafootpaaltjes (paaltjes met reflectoren) worden geplaatst aan het kruispunt van de Boudewijn Hapkenstraat met de Oostendestraat. Dat gebeurt in de loop van komende week. De bewoners van de Boudewijn Hapkenstraat en de Margareta van Constantinopelstraat zullen voortaan met de wagen moeten in- en uitrijden via de Maria van Bourgondiëlaan, wat veruit de veiligste wijze is.

Alles moet via de Maria van Bourgondiëlaan gebeuren

“Uiteraard zal iedereen te voet of met de fiets het kruispunt van de Boudewijn Hapkenstraat met de Oostendestraat kunnen blijven gebruiken”, zegt schepen van Mobiliteit Elsie Desmet. “Ook zal iedere bewoner zijn garage vlot kunnen blijven in- en uitrijden. Vracht- en verhuiswagens zullen de Boudewijn Hapkenstraat nog in mogen om te leveren, maar zullen alles via de Maria van Bourgondiëlaan moeten doen. We brengen de bekende signalisatie van ‘doorlopende straat voor voetgangers en fietsers’ aan en nemen de borden weg die het huidige eenrichtingsverkeer aanduiden. Dit is een heel belangrijke stap naar meer veiligheid.”