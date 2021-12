“Geen Disney, wel historie”: Marjan haalt decoratie van zolder om verborgen parel te versieren voor kerst met klasse

Pas wanneer je speciale overschoenen aanhebt, mag je binnen in het Merghelynck Museum. Het kostbare interieur uit de adellijke pruikentijd is voor het eerst aangekleed met kerstdecoratie op maat van elke kamer. Met dank aan Marjan en haar zolder vol versiering. Een pretzel hier en daar herinnert aan de aristocratische kerst van weleer.

Het Merghelynck Museum is de “verborgen parel” van de Ieperse musea. Het bevindt zich niet op de Grote Markt, zoals het In Flanders Fields en Yper Museum, wel wat verder in de binnenstad aan de… Merghelynckstraat. Het bestaat al veel langer dan de musea in de Lakenhallen. Niet de stad, maar Arthur Merghelynck opende 20 jaar voor de uitbraak van WO I een ‘hotel-museum’ in het statige 18de-eeuwse woonhuis van zijn adellijke voorouders. Het huis raakte helemaal verwoest door de oorlog, maar een deel van de collectie werd tijdig in veiligheid gebracht in Frankrijk, en even tentoongesteld in Parijs. Het huis werd heropgebouwd met 3,5 miljoen frank aan herstelbetalingen en het museum heropende in 1956 met de originele collectie. Alsof de 18de-eeuwse adel er nu nog leeft.

Om het kwetsbaar interieur te beschermen, was een bezoek enkel mogelijk onder de begeleiding van een gids. Maar om het museum te introduceren bij een breder publiek, is het in de kerstperiode uitzonderlijk vrij te bezoeken via een eenrichtingparcours doorheen de kamers, die voor het eerst versierd zijn met 27.000 kerstlichtjes, 23 grote kerstbomen, 2100 kerstballen en 27 kerstkransen.

En daar hielp Marjan Nachtergaele (61) graag aan mee. “Het mocht geen Disney worden, want we wilden historisch correct blijven”, vertelt de onthaalmedewerker van de dienst Toerisme, die vroeger werkte in een decoratiezaak. “Ik kocht 35 jaar lang versiering voor elke kerst in mijn huis, dus ik heb heel wat op zolder liggen. ‘Nee, het is dát nog niet’, ervaarde ik tijdens het versieren van het museum met aangekochte en gehuurde decoratie van de stad. De ruimtes die nog ‘iets’ misten, vulde ik aan met eigen decoratie uit mijn zolder. Ik kon kiezen uit een zevental kleuren voor een goede match met het kleurenpalet van elke kamer. We plaatsten gouden miniatuurinstrumenten in het ‘muzieksalon’, de ‘slaapkamer van mevrouw’ kleurt roze, de eetkamer heeft blauwe tinten en de stoere rookkamer werd aangekleed met donkerbordeaux. Voor mijn eigen kerstboom heb ik enkel nog rode versiering over. En ik heb hem halfweg november al uitgezet, anders was ik het nu misschien beu. Ik ben tevreden over het resultaat en het was speciaal om te mogen doen. Dat merk ik wanneer ik thuiskom. ‘Goh, wij hebben toch maar klein huisje’, zeg ik dan tegen mijn man.”

In de decoratie zitten historische knipogen naar de kerst van weleer. “Pretzels, noten, appels… met zulke versnaperingen versierde de aristocratie vroeger hun kerstbomen. Pas in de negentiende eeuw deden kerstballen hun intrede”, zegt wetenschappelijk museummedewerker Hannelore Franck. “Het totaalpakket van decoratie en historische duiding voor jong en oud maken van deze verborgen parel de meest romantische en elegante uitstap voor het hele gezin in de gezelligste periode van het jaar.” (TP)