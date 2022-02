Geen carnavalstoet in Bredene

Er zal vlak voor Pasen geen carnavalstoet uitgaan in Bredene. “Zelfs met een code oranje is het niet te organiseren”, luidt het.

De carnavalstoet tussen de 3 wijken met als afsluiter een snoepworp, is traditioneel vlak voor Pasen de afsluiter van het carnavalsseizoen. “Er zijn meerder redenen waarom het niet doorgaat. Het enthousiasme bij de deelnemende groepen is klein. Velen hebben zich niet kunnen voorbereiden en hebben zelfs geen nieuwe kar of act”, zegt schepen Alain Lynneel (Vooruit).

In samenspraak met het Bredens Carnavalcomité werd beslist de stoet niet te laten plaatsvinden. “Uiteraard hebben we onderzocht of het zou kunnen. Maar zelfs in een soepelere ‘code oranje’ zouden we de honderden carnavalisten op de karren moeten laten scannen. Ook het publiek dat aanwezig zou zijn op de spekkeworp zou moeten gescand worden. Dat is gewoon praktisch zeer moeilijk te organiseren.” Er komt dit jaar geen alternatief en men zet volop in op een stoet in het voorjaar van 2023. (EFO)