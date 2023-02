“Geen carnavalisten aub”: zaakvoerder Café au Lait in Blankenberge haalt woede van feestvierders op de hals

‘Geen carnavalisten aub’: met dat niet mis te verstane berichtje op zijn deur maakte de zaakvoerder van Café au Lait op de Grote Markt van Blankenberge zich dinsdag niet populair bij feestvierders.

“Ik had er deze middag afgesproken met vrienden toen ik dat bericht aan de ingang zag. Hoewel we zelf niet in carnavalstenue waren, zijn we toch op onze stappen teruggekeerd. Want ook in burger zijn wij carnavalist tot in de kist”, aldus Wim, die er meteen ook een ludieke oproep tegenaan gooide. “Misschien dat we er vanmiddag toch maar eens een bezoekje moeten gaan brengen met een groepje Vuûle Jeanetten.”

Ook begrip

Wim oogstte met zijn bericht veel bijval op sociale media. “In deze tijd van ‘t jaar? Das durven!” Of: “Echte carnavalisten zullen daar nooit nog een voet willen binnenzetten.” Al klonk er hier en daar ook wel begrip voor de beslissing. “Ik zie het probleem niet”, schreef iemand. “Misschien willen ze de mensen gewoon rustig laten eten?” Waarop Wim Janssens repliceerde dat ook carnavalisten honger hebben en zich deftig kunnen gedragen. “Dat je tegen confetti of carnaval bent, tot daaraan toe. Maar sluit dan gewoon zelf je café in plaats van de carnavalisten uit te sluiten. Carnaval hoort nu eenmaal bij de Blankenbergse cultuur. Daar pas je je aan aan.”

Toch carnavalisten binnen

Bij zaakvoerder Jeannot De Vos klinkt het dat hij liever geen confetti en zatte feestvierders in zijn zaak wou. “Het was mijn eerste carnaval als nieuwe uitbater van de Café au Lait en mijn klanten hadden me vooraf gewaarschuwd: pas maar op dat ze hier de boel niet komen afbreken… Maar uiteindelijk heeft dat briefje niet veel uitgehaald en zijn de carnavalisten hier toch allemaal binnen geweest. Ik heb er dan verder ook niet meer moeilijk over gedaan”, zegt hij.

Het bewuste briefje werd ondertussen alweer weggehaald. “En neen, ze hebben mijn zaak niet afgebroken”, klinkt het nog.