Geen brons voor padel-vrouwen in Dubai, Avelgems bondscoach Thomas Deschamps: “We speelden ongelooflijk, maar het was net niet voldoende”

De Belgische padel-vrouwen hebben de vierde plaats behaald op WK in Dubai. In de troostfinale was Italië met 2-1 te sterk. De Belgen mogen terugblikken op een mooi parcours, met onder meer een stunt tegen topland Frankrijk in de kwartfinales. De Avelgemse bondscoach Thomas Deschamps is trots op het uitstekend toernooi van zijn speelsters. “We zitten bij de beste vier landen van de wereld: dit is te absurd voor woorden”

De Belgische padel-vrouwen hebben vanmiddag net naast een bronzen medaille gegrepen op het WK in Dubai. Onder leiding van Avelgems bondscoach Thomas Deschamps (26) werd het 2-1-verlies tegen Italië in de troostfinale. An-Sophie Mestach en Helena Wyckaert wonnen de eerste wedstrijd wel met 2-1 (6-4, 6-7 (8/10) en 6-4) van Chiara Pappacena en Giulia Sussarello. Maar vervolgens gingen Elyne Boeykens en Dorien Cuypers met 2-0 (6-2 en 6-1) onderuit tegen Emily Stellato en Roberta Vinci, waarna Elizabeth Wyckaert en Laura Bernard het beslissende duel met dezelfde cijfers verloren van Giorgia Marchetti en Carolina Orsi.

Ondanks de nederlaag blikte bondscoach Deschamps heel tevreden terug op het toernooi van zijn speelsters. Het is ook het beste resultaat ooit voor ons land.

De padel-vrouwen stuntten tegen Frankrijk in de kwartfinales. © gf

“We wilden beter doen dan vorig jaar (zesde in Qatar, red.). Met het bereiken van de kwartfinales slaagden we daar al in. Alles dat er nog bij kwam, was bonus. Dat we dan winnen van Frankrijk… De euforie was enorm. Daar veranderde de logische nederlaag tegen Spanje in de halve finale niets aan.”

Tegen Italië kon België een eerste medaille pakken op een groot toernooi. “We begonnen met ons beste duo. We starten om 12 uur ‘s middags, het warmste moment van de dag. Dat was fysiek loodzwaar. Maar door een ongelooflijke mentale weerbaarheid trekken we die eerste match naar ons toe. De meisjes moesten in de tweede wedstrijd opboksen tegen Roberta Vinci, een speler van zeer hoog niveau. In de laatste wedstrijd speelden we tegen het professionele duo Giorgia Marchetti en Carolina Orsi, die beide ook in de top vijftig van de wereld staan. We hebben telkens heel goed gespeeld, en zijn blijven knokken, maar het was net niet voldoende. We verliezen dan wel met 2-1, maar hebben getoond dat we niet voor niets de top vier halen. Na de match was iedereen dan ook gewoon heel fier op het parcours dat we deze week hebben afgelegd.”

Top vier

Thomas vindt het prachtig wat België dit WK al op de mat kon leggen. “Het is ongelooflijk dat we bij de beste vier landen van de wereld zijn. Het is te absurd voor woorden. We hadden dit nooit durven dromen. Ik ben als bondscoach al drie grote toernooien aan de slag. We werden vijfde op het EK, zesde op het WK en nu halen we de top vier. Dat we grote landen als Portugal, Brazilië, Frankrijk en Zweden achter ons kunnen laten, is echt niet te vatten.”