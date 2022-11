Geen afspraak meer mogelijk voor bezoek recyclagepark in Torhout

Vanaf donderdag 1 december is het niet meer mogelijk om het stedelijke recyclagepark aan de Atelierstraat te bezoeken na afspraak. Het stadsbestuur keert terug naar de vertrouwde, vrije regeling van vóór de coronacrisis.

Het afsprakensysteem dat in het kader van de covidmaatregelen werd opgestart en nog deels is blijven bestaan, verdwijnt dus volledig. “We hebben de situatie recent geëvalueerd en vastgesteld dat de noodzaak om de bezoekers een afspraak te laten maken momenteel er niet meer is”, aldus schepen van Leefmilieu Elsie Desmet.

“Het maken van een afspraak is voor de mensen meer een sleur geworden dan een voordeel of een gemak. Daarom hebben we beslist om het werken na afspraak vanaf december helemaal stop te zetten. Er stellen zich namelijk geen problemen om tijdens de openingsuren op een vrij moment op een vlotte manier zonder afspraak langs te komen.”

Intussen heeft de Week van het Afvalteam plaatsgehad om de afvalophalers te bedanken. De parkwachters van het recyclagepark kregen chocolade met de tekst Je bent een krak.