Geefcafé van KWB zet aan tot ‘consuminderen’

KWB organiseert op zondag 29 oktober een geefcafé. “Een geefcafé is een soort markt waar je spullen kan uitzoeken die een ander niet meer nodig heeft”, legt KWB-woordvoerster Ine Vandewalle uit. “Zelf spullen schenken kan ook. De spullen die je binnenbrengt, zijn zaken die je zelf niet meer nodig hebt, maar die nog in goede staat zijn. Ze moeten ook gemakkelijk mee te nemen zijn. Deelnemen aan het geefcafé betekent samen ingaan tegen de wegwerpmaatschappij en proberen te consuminderen.” Het geefcafé vindt van 13.30 tot 16.30 uur plaats in het voormalige stationsgebouw in de De Carninstraat. Spullen binnenbrengen voor het café kan op dezelfde locatie op zaterdag 28 oktober van 14 tot 16 uur. Meer info bij Sarah Van Walleghem: 0486 29 59 35. We zien Lotte (5), Sarah Van Walleghem, Tuur (3), Ellemieke Neyt en Andy Van Laere. (BCH/foto JCR)