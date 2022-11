Geef je oude kinderfiets een tweede leven in Kortrijk

Breng je oude kinderfiets zaterdag 26 november tussen 14 uur en 17 uur naar de Veemarkt, voor de ingang van de K in Kortrijk. Lions Club Kortrijk BUDA zorgt ervoor dat de fiets wordt opgeknapt en terecht komt bij kinderen uit drie Kortrijkse basisscholen die door hun moeilijke financiële situatie thuis geen fiets hebben. Voor het herstel van de fietsen werken ze samen met vzw mobiel, de serviceclub staat in voor de opknappingskosten.

“Lions Club Kortrijk BUDA legt met haar projecten de focus op moeders en kinderen in een kwetsbare situatie, dat kan van psychisch tot financieel gaan. We hebben contact opgenomen met Kortrijkse scholen en geluisterd wat de problemen zijn of wat ze te kort komen”, vertelt lid Sofie Delbeke van Pizzeria Sofia.

Uit die gesprekken werd een tekort aan deftige schoenen voor buitenactiviteiten en kinderfietsen gemeld. In september kocht de Lions Club 150 laarsjes om aan de scholen te geven. Voor de fietsen kozen ze voor een inzamelactie. “Als scholen een uitstap willen doen, zijn er nog veel kinderen die geen fiets hebben. We willen die fietsen niet gewoon aankopen, maar doen beroep op mensen die nog een kinderfiets op overschot hebben staan. En dat gebeurt wel vaker bij gezinnen aangezien kinderen snel uit hun fiets groeien. Die blijft dan vaak ongebruikt in de garage staan. Met onze inzamelactie kunnen we ook andere kinderen helpen”, gaat Sofie verder.

Lions Club Kortrijk BUDA wil van de actie een jaarlijks event maken om zo meer scholen en dus meer kinderen te bereiken. De club van intussen 27 ondernemende vrouwen wil hen de mogelijkheid geven om leuke activiteiten te doen met school waarvoor een fiets nodig is. “Scholen staan er ook steeds meer voor open om naar buiten te gaan, maar als een derde van de klas geen fiets heeft, bemoeilijkt dat de situatie en moeten ze te voet gaan. Tijd die zou kunnen gespendeerd worden aan de activiteit zelf.”

De club aanvaardt alle gebruikte jongens- en meisjesfietsen die nog in redelijk goede staat zijn voor kinderen tussen 5 en 15 jaar.