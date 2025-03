Geef Gambiaanse kinderen een betere toekomst

Move2gether verkoopt opnieuw paaseitjes ten voordele van de schoolprojecten die de vzw steunt in Gambia. “Per twee verkochte doosjes paaseitjes kunnen we de kleuterschool in Farato een dag voorzien van warm eten, wat nog altijd behoefte nummer één is in Gambia. Verwen jezelf of je familie dus met heerlijke chocolade en geef de Gambiaanse kinderen een betere toekomst”, zegt Ann Ramon van vzw Move2gether.

Een doosje van 180 gram kost 10 euro. Bestellen kan tot 23 maart op 0478 69 74 82 of via de website. Afhalen op zaterdag 5 april tussen 10 en 12 uur en 14 en 16 uur aan de Minnezangerstraat 27 in Aartrijke. Vanaf 10 doosjes wordt de bestelling aan huis geleverd. (BC)

Info: www.move2gethervzw.be