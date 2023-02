Gedumpt hondje Laïca vindt nieuw baas: “Veel ravotten, knuffelen en op tijd naar de trimmer”

Het gedumpte hondje Laïca die bij dierenasiel Poezewoef in Poperinge terechtkwam, stelt het goed bij een nieuw baasje. De hond van anderhalf jaar werd onlangs gedumpt in een kattentransportbakje langs de Seulestraat in Nieuwkerke. Het hondje bleek gechipt en staat geregistreerd in Tunesië. De eigenaar kon niet achterhaald worden. “Ondertussen vonden we wel een nieuwe, warme thuis voor Laïca.”

Dierenasiel Poezewoef opende in 2018 en vangt honden en katten uit Poperinge, Heuvelland, Vleteren en Mesen op. “De brandweer ontving enkele weken geleden een oproep over een verloren hondje langs de Seulestraat in Nieuwkerke. Het bleek een klein wit hondje te zijn dat in een kattentransportbakje zat opgesloten. Het bakje met de hond stond langs de straat, in het donker. De brandweer bracht het hondje binnen in het asiel”, vertelt Joceline Mahieu van Dierenasiel Poezewoef.

“Het hondje was zeer angstig en de vacht hing helemaal in klitten. De vacht was ernstig verwaarloosd. Een trimmer scheerde haar vacht af en zo had ze ook minder pijn. Laïca is na het bezoek aan de trimmer helemaal opengebloeid. Ze begon te spelen, zocht veel aandacht….”

Eigenaar

Het hondje bleek gechipt en geregistreerd in Tunesië. Via de plaatselijke dierenartsenpraktijk en de Tunesische database kon Poezewoef achterhalen dat het hondje Laïca heet, een Bichon Frisé is en ongeveer anderhalf jaar oud is. “Via de dierenarts die de chip prikte in Tunesië kregen we een naam, telefoonnummer en de link naar een Facebookpagina. De eigenaar blijkt in Parijs te wonen. Omdat het onlogisch is dat iemand speciaal van Parijs naar Nieuwkerke zou rijden om zijn hond te dumpen, dachten we dat het hondje misschien gestolen kon zijn. Ik ging naar de gendarmerie in Frankrijk en daar vonden ze nergens een aangifte van een gestolen hondje met het chipnummer van Laïca”, vertelt Joceline.

“We gaan ervan uit dat de eigenaar zijn hondje heeft weggegeven via een advertentie of sociale media. Nooit een goed idee is, want je weet niet waar het dier terecht komt”

“We gaan er dus van uit dat de eigenaar zijn hondje heeft weggegeven. Niet via een asiel, want dan zou de chip aangepast geweest zijn. Waarschijnlijk gratis weggegeven via een advertentie of sociale media. Nog maar eens het bewijs dat dit nooit een goed idee is, want je weet niet waar het dier terecht komt. De eigenaar bleef onbereikbaar en zo mochten we na 14 dagen over Laïca beschikken.”

Het hondje Laïca werd gedumpt in een kattentransportbakje langs de Seulestraat in Nieuwkerke. © gf/LBR

Warme thuis

Ondertussen vond Laïca een nieuwe, warme thuis. “We waren van plan om haar vrij te geven voor adoptie, maar ondertussen had Laïca al heel wat harten veroverd onder de vrijwilligers in het asiel. Eén vaste vrijwilliger wou Laïca een mooie thuis geven, waardoor we haar die kans hebben gegeven”, legt Joceline uit.

“Laïca haar chip staat nu geregistreerd in Dog-ID, de Belgische database van alle chips bij honden. Laïca heeft nu een nieuw baasje die haar dolgraag ziet en ook omgekeerd. Er staat Laïca een heel fijne toekomst te wachten met veel wandelingetjes, ravotten in de tuin, spelen met kinderen, knuffeltjes in de zetel en op tijd naar de trimmer.”