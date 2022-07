Gedetineerden van gevangenis in Ruiselede schilderen toekomstige detentiehuis in Kortrijk

Gedetineerden van de boerderijgevangenis van Ruiselede zijn bezig met de schilderwerken van het toekomstige detentiehuis van Kortrijk. Steeds meer worden gedetineerden ingeschakeld om kleine klusjes op te knappen in gebouwen van justitie.

Maandagmorgen bracht minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een bezoek aan het Brusselse Justitiepaleis. Daar voeren gedetineerden uit de gevangenis van Nijvel al anderhalve maand schilderwerken uit aan verouderde lokalen van de Directie Beveiliging van de federale politie.

Zinvolle detentie

Binnen de gevangenismuren wordt standaard beroep gedaan op gedetineerden om schilderwerken en andere kleine renovatiewerken op te nemen. Maar ook buiten de gevangenismuren worden steeds meer gedetineerden ingeschakeld in gebouwen van justitie. Momenteel zijn bijvoorbeeld gedetineerden van de boerderijgevangenis in Ruiselede bezig met schilderwerken in het toekomstige detentiehuis in Kortrijk. Ook de schilderwerken in de nieuwe gevangenis van Haren gebeuren door gedetineerden via Cellmade.

Minister Vincent Van Quickenborne: “Justitie zet volop in op zinvolle detentie. Dit betekent kansen aanreiken en zorgen dat gedetineerden beter uit de gevangenis komen dan ze erin gingen. Deze onuitgegeven samenwerking tussen Cellmade en de politie zorgt ervoor dat gedetineerden zich nuttig maken én voelen en een eerlijke stiel leren. Het is bovendien een knelpuntberoep dus ze kunnen na vrijlating onmiddellijk aan de slag. Dit is een win-winsituatie voor de gedetineerden, justitie, de Directie Beveiliging en de maatschappij in het algemeen.” (MVM)