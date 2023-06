Gedetineerden gevangenis Brugge kregen jaar lang uitsluitend diepvriesmaaltijden te eten

In de gevangenis in Brugge hebben gedetineerden het afgelopen jaar uitsluitend diepvriesmaaltijden gekregen. Dat blijkt uit een verslag van de Commissie van Toezicht bij de Brugse gevangenis over het afgelopen jaar. Bovendien kregen gedetineerden ook maar drie stukken fruit per twee weken.

Doordat de gevangeniskeuken in 2022 gesloten was voor vernieuwing, kregen de gedetineerden in de Brugse gevangenis een jaar lang uitsluitend diepvriesmaaltijden te eten. “Het ging om maaltijden van 500 gram, met weinig afwisseling en vooral onvoldoende verse groenten en fruit”, klinkt het bij de Commissie van Toezicht. Gedetineerden kregen ook slechts drie stukken fruit per twee weken. “Toen de Commissie bij het hoofdbestuur in Brussel en de federale minister van Justitie de alarmklok luidde, kreeg zij van geen van beide instanties zelfs maar een ontvangstmelding.”

Bejaarde gedetineerden met dementie

De Commissie maakt zich ook zorgen over het gebrek aan aangepaste opvang van gedetineerden met een chronische ziekte of bejaarde gedetineerden met dementie. “Wij moesten vaststellen dat op een bepaald moment vijf hoogbejaarden met dementie verbleven in de medische boeg. Die medische boeg is daar totaal niet geschikt voor, noch inzake infrastructuur, noch inzake personeel.”

Het jaarverslag kaart ook de gevolgen en problematiek van de overbevolking in de Brugse gevangenis aan. Zo werden cellen op de mannenafdeling die bedoeld zijn voor één persoon, bewoond door drie gedetineerden. Daarvan moest een gedetineerde op een matras op de grond slapen. “De overbevolking vormt op zich al een probleem voor een menswaardige behandeling van de gedetineerden, maar vooral ook leidt ze tot andere problemen. Want er is een direct verband tussen de overbevolking en de toename van agressie en geweld binnen de gevangenismuren.”

Kwaliteit in orde

Bovendien zorgde de overbevolking ervoor dat het aantal bezoekers per gedetineerde beperkt werd, aangezien de bezoekerszalen vol zaten. “Ook loopt de opmaak van de individuele verslagen die de strafuitvoeringsrechtbank nodig heeft voor haar uitspraken vertraging op. Hierdoor missen de gedetineerden kansen.”

Het Gevangeniswezen benadrukt dat de kwaliteit en de evenwichtigheid van de maaltijden in 2022 in orde waren. “De voedingsprijs per gedetineerde per dag voor drie maaltijden bedraagt 4,66 euro. Voor die prijs heeft de leverancier voldoende kwaliteit en hoeveelheid voorzien”, klinkt het. Ondertussen is de keuken in de gevangenis weer geopend en kunnen gedetineerden er weer gewone maaltijden verkrijgen.

Acht personen slapen op de grond

Het Gevangeniswezen erkent het probleem van overbevolking in de Brugse gevangenis. “Dat is te wijten aan de sluiting van het arresthuis van Ieper. De gevangenis in Brugge moet dat deels opvangen.” Het aantal gedetineerden dat op de grond moet slapen is in twee maanden tijd wel gezakt van 20 naar 8 personen. “Momenteel wordt er zo veel mogelijk gewerkt aan spreiding van de gedetineerden. Het probleem wordt grotendeels opgelost met de heropening van het arresthuis in Ieper na de zomer.”