Gedenkplaat in Tielt voor René De Seranno: “Hij produceerde er dagelijks meer dan miljoen bouten”

In de Sint-Janstraat in Tielt werd zaterdag een gedenkplaat onthuld ter ere van René De Seranno. De Seranno was een industrieel en werd door zijn verwezenlijkingen ook benoemd tot Ereconsul van België in Detroit.

René De Seranno werd geboren op 29 mei 1910 in het Amerikaanse East Moline. “Enkele jaren daarvoor was zijn vader Jules Vlaanderen ontvlucht op zoek naar een beter leven aan de andere kant van de oceaan”, vertelt Luc Neyt, voorzitter van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt. Twee jaar later keert het gezin De Seranno, dat op dat moment twee kinderen telt, uit heimwee echter terug naar ons land. Het gezin – dat nog uitgebreid werd met een derde kind – vestigt zich in de Sint-Jansstraat, waar nu de gedenkplaat onthuld werd.

Eerste Wereldoorlog

“De American Dream bleef echter knagen aan vader De Seranno”, gaat Luc Neyt verder. “Jules wil maar wat graag terugkeren naar Amerika om er te werken en zo genoeg geld te verdienen om een eigen zaak te starten in Vlaanderen.” De Eerste Wereldoorlog zette die plannen evenwel enkele jaren on hold. Toch maakte het gezin De Seranno in 1922 opnieuw de oversteek.”

René De Seranno. © Verzameling gezusters Desmet-Bissegem

René ging er aan de slag in de bouwsector en leerde er Aline Maertens kennen, de dochter van een andere Vlaamse inwijkeling. “Haar vader participeerde in de Ajax Bolt and Screw Compony, waar René uiteindelijk ook aan de slag ging.”

In 1951 achtte René de tijd rijp om zelf een bedrijf uit de grond te stampen. “Hij richtte de Cold Heading Company op en ging zelf bouten produceren”, duidt Luc Neyt. Het bedrijf van De Seranno nam al snel een hoge vlucht. “In die mate zelfs dat de productie 20 jaar later gemiddeld een miljoen bouten per jaar bedraagt.”

“Hij bleef altijd de band met Tielt onderhouden en doneerde geld voor een oorlogsmonument”

Ondanks zijn industriële succes, vergeet hij Tielt niet. “Hij bleef altijd de band met Tielt en zijn vrienden hier onderhouden”, duidt Luc Neyt. “Zo doneerde hij na de Tweede Wereldoorlog geld om een oorlogsmonument in Tielt te financieren. Daarnaast zien we in fotoboeken vaak foto’s van René met zijn oude schoolvrienden.”

Gazette van Detroit

Ook voor de Vlamingen in Amerika zette René De Seranno zich in. “Zo werkte hij mee aan het boek ‘Belgen in Amerika’ en nadat de Belgische kerk in Detroit in 1963 afbrandt, stelt hij voor om te helpen met de heropbouw. Daarnaast redde hij De Gazette van Detroit van de ondergang. De Gazette was een soort verbinding tussen de Vlamingen in Amerika en Vlaanderen en berichtte over nieuws van de Belgische kerk, nieuws uit Vlaanderen en uit verschillende streken in de VS en Canada. Dankzij René kon de krant een doorstart maken.”

Al die werken leverden René uiteindelijk zelfs de titel van ereconsul van België in Detroit op. In 1983 overlijdt René plots. “Ik weet men dat men toen zelfs op radio Kortrijk het nieuws van zijn overlijden meedeelde, wat in die tijd erg ongewoon was”, zegt Luc Neyt. “Het toont nog maar eens wat voor uitzonderlijk persoon hij was.”

Met een gedenkplaat aan zijn ouderlijke huis, wordt René De Seranno nu vereeuwigd. “De plaat werd gemaakt in 2014 ter ere van 100 jaar Gazette van Detroit na een sponsoractie van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt. Al die tijd werd ze tentoongesteld in Huis Mulle de Terschueren. Nu krijgt ze echter de plek waar ze historisch thuishoort”, aldus Luc Neyt.

