Gedenkmoment voor vluchtelingen in Westouter

Op zondagmorgen werd er in de Gedachtenistuin voor Vluchtelingen in Westouter een klein bezinningsmoment georganiseerd.

De Gedachtenistuin voor Vluchtelingen, ter herinnering aan de vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog en in andere oorlogen, is een mooie plek midden in de natuur waar bezoekers tot rust komen en even kunnen nadenken. Op een wand in kastanjepalen zie je een kaart met een aantal algemene vluchtroutes, een dertigtal persoonlijke vluchtroutes van families en een gedicht van Charles Ducal over vluchtelingen vandaag.

Zondag werd stilgestaan bij het verhaal van een gezin uit Iran. Vader, moeder en drie kinderen vluchtten in 2020 hun thuisland uit en kwamen vijf maanden later aan in Duinkerke. Twee dagen later probeerden ze de oversteek te maken naar Engeland, maar hun bootje kapseisde. Vier van de vijf gezinsleden werden gered, maar het jongste kind overleefde het voorval niet en werd een tijdje later teruggevonden aan de Noorse kust.

Het koor van Westouter bracht een drietal nummers waarna Jef Leeuwerck het verhaal van de kleine Iraanse jongen en zijn familie toelichtte .Het bezinningsmoment werd afgesloten met het liedje ‘We shall overcome’. (EF)