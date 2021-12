Gebroeders Jones hebben plannen zat met For Freedom Museum: “F16’s boven ons domein”

Met een bezoekersstijging van wel 35 procent kunnen de broers Freddy en Danny Jones met hun For Freedom Museum terugblikken op een erg geslaagd jaar. “Naar volgend jaar toe kijken we vooral uit naar de opening van onze spectaculaire expositie over de bevrijding van de Zwinstreek onder aanvoering van generaal Montgomery.”

We ontmoeten de bijzonder tevreden gebroeders Freddy en Danny Jones in de cafetaria van het oorlogsmuseum For Freedom in Ramskapelle. Ze hebben er met hun educatief centrum rond de impact van de Tweede Wereldoorlog, dat in 2009 werd geopend, dan ook een bijzonder geslaagd jaar op zitten. “We plukken nog altijd de vruchten van de mooie tv-uitzending ‘Andermans Zaken’ (gepresenteerd door Kamal Kharmach, red.) over ons museum. Daarin kregen we heel wat tips om ons museum aantrekkelijker te maken en de marketing aan te scherpen”, vertelt Freddy.

“Een week na die uitzending in oktober 2020 moesten we al sluiten door corona, maar de mensen waren ons niet vergeten. Toen we in de kerstvakantie weer open mochten, weliswaar met gesloten cafetaria, mochten we in die vakantie alleen al 850 mensen verwelkomen. In heel die daaropvolgende periode behaalden we zo’n 35 procent meer bezoekers en dan moet je weten dat er door corona bijna geen buitenlandse bezoekers kwamen.”

“We kijken ook bijzonder tevreden terug op onze expositie ‘Helden van de Noordzee’ over de vele Vlaamse vissers die met hun schip op zeemijnen zijn gevaren”, vult Danny Jones aan.

We werken aan een groter terras en aan twee nieuwe expo’s

bevrijding zwinstreek

“Maar nu zijn we in volle voorbereiding naar nieuwe projecten in 2022. Zo is onze bouwaanvraag goedgekeurd om het plein met terras hier volledig te overkappen zodat er ook bij minder goed weer een pak meer mensen hier iets kunnen drinken. En in januari starten we met de werkzaamheden voor een expositie over militaire vliegtuigen die tijdens WO II boven België werden neergehaald. Dit in samenwerking met Bahaat, de Belgian Avation History Association Archeology Team. Daarvoor hebben we al heel wat boeiend materiaal, vooral wrakstukken dus, binnen gekregen.”

Een derde en bijzonder ambitieus project is een gloednieuwe expositie over de bevrijding van de Zwinstreek. “Daarbij baseren we ons voor een stuk op het bekende boek ‘Monty’s Men’, dat ook verfilmd werd, over de bevrijding onder aanvoering van de legendarische Britse generaal Montgomery. Die expositie wordt ondergebracht in onze tweede loods en is nu in volle opbouw”, verduidelijkt Freddy Jones.

“Een van de pronkstukken daarbij is een originele Staghound, een gepantserd verkenningsvoertuig dat onder meer gebruikt werd door de 12th Manitoba Dragoons bij de bevrijding. En we lieten ook, door de vermaarde decorbouwer Pierre Verbreydt, het Anglicaans kerkje van de Zoutelaan in Knokke nabouwen dat bij de gevechten zwaar onder vuur kwam te liggen én een van de weinige iconische gebouwen is uit die tijd die er nu nog altijd zijn. Ook een hologram van een soldaat die zijn verhaal doet, zal tot de verbeelding spreken.”

“We kijken alvast uit naar de officiële opening op 1 april, en dat is voor alle duidelijkheid geen grap. En we kregen de belofte dat er tijdens de opening twee F16’s een ‘fly-over’ zullen doen.”