Gebouw Jeugdhuis Kontrabas in Ingelmunster is verkocht

Jeugdhuis Kontrabas op het Stationsplein in Ingelmunster mag uitkijken naar een nieuwe locatie, want sinds vorige week heeft dit gebouw een nieuwe eigenaar. De huidige eigenaar is ook de koper van de aanpalende zaak Reivan’s Gezelligheid. Door Jeugdhuis Kontrabas op te kopen, beschikt deze eigenaar over twee panden die naast elkaar liggen.

Nieuw gebouw

“In de toekomst komt daar één nieuw gebouw op, die perfect zal passen in de vernieuwde stationsomgeving van de gemeente”, zegt de nieuwe eigenaar, die veel aankoopt op het Stationsplein. Is hij misschien ook de koper van het oude stationsgebouw? “Daar heb ik niets mee te maken, helemaal niets”, beklemtoont hij stellig. Jeugdhuis Kontrabas kan nog tot eind dit jaar beschikken over dit pand. De vorige en nieuwe eigenaar hebben ook al een oplossing voor de toekomst van de Kontrabas gevonden. (PADI)