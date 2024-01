‘Geboortebos’ wordt Brielbos in Wervik

Het geboortebos in de Ten Brielensesteenweg wordt omgedoopt tot het Brielbos. Het bos zit wat verscholen achter enkele alleenstaande woningen, maar een wandelpad langs de duivenhokken van Annemie Vanhee leidt de mensen naar de plek tegen het tennis- en padelcomplex Olympos.

In het Brielbos staat vooraan een bord met alle namen van de borelingen van 2000 wier boom geplant is door onder meer de ouders bij de aanleg van het geboortebos.

Online formulier

Ter gelegenheid van de Week van het Bos vorig najaar lanceerde de stad via het participatieplatform 8940spreekt.be een oproep om het geboortebos een echte naam te geven. 35 personen deden online een voorstel. De leden van het platform konden ook hun favoriet aanduiden.

De meesten kozen voor Geboortebos, maar uit alle ingediende voorstellen werd de naam Brielbos gekozen. Een echt wel originele naam, bedacht door Ann Seys. Ze groeide op in de Ommegangstraat in Wervik en woont in Geluwe. “Brielbos is een zeer passende naam”, aldus schepen Bercy Slegers (CD&V). “Het bos verwijst naar de ligging in de Ten Brielensesteenweg. Anderzijds is een bos een plaats om te ravotten en te spelen, kinderen maken er vaak een kamp en kunnen er zo ook ‘brielen’ met het hout. Een briel is eveneens een drassig laagland begroeid met kreupelhout.”

Nutteloos

Fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) is alvast niet opgezet met het initiatief. “Er is geen draagvlak voor een nieuwe naam, want de meeste mensen kozen voor het behoud als geboortebos”, klinkt het. “Ik uitte mijn ongenoegen bij schepen Slegers. Nu we toch bezig zijn, kan ze misschien binnenkort een nieuwe naam zoeken voor het stadsdomein Oosthove, sportcentrum De Pionier en Ter Linde in Geluwe. Ik wil maar zeggen dat zulke acties vijgen na Pasen zijn en totaal nutteloos. Of is het om de pers te halen in een verkiezingsjaar? Wat is of was er mis met de naam ‘Het Geboortebos’?

Op woensdag 17 januari om 13.30 uur wordt het naambord officieel onthuld in aanwezigheid van Ann Seys.