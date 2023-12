Geboortebos breidt verder uit

Het geboortebos van Gistel is weer een beetje groter geworden na een nieuwe aanplantactie. Sinds 2021 plant Stad Gistel opnieuw geboortebossen aan. Dit gebeurt samen met de nieuwe Gistelnaartjes van het voorgaande kalenderjaar én de kinderen die zeven jaar geleden werden geboren – deels een inhaaloperatie, dus.

Dit jaar werden 242 gezinnen uitgenodigd om de boomaanplant bij te wonen – ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar. “De aanplantdag van het geboortebos vond plaats op de Dag van de Natuur”, schetst bevoegd schepen Wim Aernoudt (N-VA). “Met de klimaatopwarming zijn bossen meer dan ooit nodig. Ze zorgen ervoor dat we gezonde lucht kunnen inademen en brengen de nodige verkoeling. Bomen zijn dus van groot belang voor onze stad en alle inwoners. Voor de aanplanting van het geboortebos maken we zoveel mogelijk gebruik van inheemse bomen en struiken.”

symbool voor groeien

Het gaat onder meer om haagbeuk of esdoorn. Net als de voorbije jaren werden de bomen nabij jeugdsite Torp in de grond gestopt. “Bomen staan bij uitstek symbool voor het groeien. Een geboortebos is dan ook een ideaal geboortegeschenk voor alle nieuwe Gistelnaartjes.” Iets wat ouders Filip Laleman en Sandy Loose onderstreepten. Samen met hun tienjarige zoon Jay en oma Martine kwamen ze een boompje planten voor Sem, die met acht maanden de nieuwste telg in het gezin is. “Zo’n geboorteactie is een mooi initiatief”, klinkt het unisono.

Monument

Er is meer dan bomen planten alleen. Aan het begin van het geboortebos staat een monument. Hierop kunnen ouders de naam van hun kindje(s) terugvinden. De namen staan volgens geboortedatum. “Ook als je niet naar de aanplantdag komt, wordt de naam van het kindje op het monument gezet. In het geboortebos willen we ook een boom opdragen aan kindjes die na de geboorte of tijdens de zwangerschap overleden zijn. Ook deze kindjes worden vermeld op het geboortemonument, indien de ouders dat wensen”, besluit de schepen.