Geboorteboom in Wevelgem voor sterrentweeling Jules en Cézanne

Afgelopen zondag kregen 263 ouders de gelegenheid om hun eigen geboorteboom te planten in provinciedomein Bergelen. Ook de ouders van sterrenkindjes kregen een uitnodiging. De boomplantactie werd al voor de twintigste keer georganiseerd, in totaal werden zo al meer dan 10.000 geboortebomen geplant.

Tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2022 werden in Wevelgem 282 kinderen geboren. “De ouders krijgen allemaal de kans om een boompje te planten in het geboortebos”, zegt schepen van leefmilieu Stijn Tant (CD&V). “Wevelgem zorgt zo voor een blijvende herinnering voor de ouders en kinderen, maar ook voor meer groen in de gemeente.”

De plantactie is toe aan haar twintigste editie. In 2003 gingen de eerste geboorteboompjes in de grond nabij de Hondschotestraat. De voorbije twintig jaar kwam er verspreid over het hele domein bos bij, in nauwe samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen. In totaal werden al 10.085 bomen en struiken geplant. De 263 bomen en hagen kregen dit jaar een plaatsje nabij de hoofdparking van Bergelen in de Hemelhofweg. De ouders die de regen trotseerden mochten genieten van een drankje achteraf en kregen ook een boomdiploom mee.

Sterrenkindjes

Ook de ouders van sterrenkindjes kregen een uitnodiging tot het planten van een boom. Dat was eveneens het geval bij Justine Verschaeve en Bert Vanoverschelde, zij verloren een jaar geleden hun te vroeg geboren tweeling Jules en Cézanne. “Het verraste ons aanvankelijk dat de uitnodiging ook bij ons in de bus viel”, vertelt Justine.

“We zijn blij dat onze kindjes niet werden vergeten”

“Aangenaam verrast weliswaar, omdat we blij waren dat onze kindjes niet werden vergeten. We gingen dan ook op de uitnodiging in. Nog wat aarzelend, want je weet dat je die dag tientallen kinderen van diezelfde leeftijd zal zien die samen met mama en papa de boom zullen planten. We kregen van de gemeente overigens het aanbod om naar het geboortebos te komen buiten de drukte om. We besloten echter om net zoals iedereen, op zondagmorgen, onze boompjes te planten voor Jules en Cézanne.”

Huwelijksboom

“Met deze jaarlijkse actie realiseert Wevelgem meer groen en natuur, en werken we zo ook verder aan het behalen van de klimaatdoelstellingen”, aldus schepen Tant. “Het is maar een van de acties om te zorgen voor meer groen in de gemeente. In februari krijgen jonggehuwden en koppels die wettelijk zijn gaan samenwonen, ook een huwelijksboom. Daarnaast biedt de gemeente subsidies voor wie een hoogstamboom wil aanplanten in de tuin, of voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen.”

(SL/foto BD)