Geboorteboom de grond in op Dag van de Natuur in Ardooie

Verschillende verenigingen hebben ter gelegenheid van de Dag van de Natuur een houtwand aangelegd aan het overstromingsbekken ‘De Salamander’.

In de omgeving van de Meersenstraat en de Poerbusstraat werd een zone aangeplant met vooral knotwilgen en populieren. Er gaan 800 plantjes de grond in. Het is een samenwerkingsinitiatief van de gemeentelijke milieuraad, Natuurpunt de Torenvalk, stadslandschap het West-Vlaamse Hart en de gemeentelijke milieudienst.

De Gezinsbond van Ardooie en Koolskamp maakte van de gelegenheid gebruik om naar aanleiding van deze actie ook de geboorteboom te planten, een jaarlijks, initiatief voor de kinderen die in het afgelopen jaar ter wereld kwamen. Volgens de milieudienst is dit een bescheiden bijdrage aan de klimaatvriendelijkheid en een ondersteuning van de lokale biodiversiteit.

(foto JM)