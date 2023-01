Geboorte van drie lammetjes op nieuwjaarsdag zorgt voor extra feestvreugde

Lammetjes worden over het algemeen geassocieerd met de lente, maar een van de schapen van de familie Vangelder was er wel érg vroeg bij. Net op nieuwjaarsdag schonk ze het leven aan drie flinke lammetjes. En dat droeg toch wel bij aan de feestvreugde.

“De komst van de vroege lammetjes was niet helemaal onverwacht”, vertelt Georges Vangelder die in de Huilaartstraat woont, maar in de Hillebosstraat bij dochter Cindy enkele schapen heeft lopen. “Vorig jaar liepen er tot in het najaar enkele jonge rammen tussen de ooien. Blijkbaar zat er een tussen die vroegrijp was (lacht).”

In afwachting van de nakende geboorte werd moeder schaap apart in een hok geplaatst, maar toch was het nog een verrassing dat net op nieuwjaardag in de voormiddag twee lammetjes werden geboren.

“Ik belde onmiddellijk naar mijn vader dat hij moest komen kijken”, vertelt Cindy. “Kort daarop kwam er nog een pootje tevoorschijn en daar was het derde lam.”

“De geboorte, net op nieuwjaar, maakt het natuurlijk extra feestelijk”, vinden vader en dochter. “Het zijn flinke beestjes. Twee buksjes en een moertje, alle drie zwart. Het derde en laatste lam is zelfs het grootste. Ze doen het alle drie uitstekend en drinken goed, maar in afwachting dat ze wat gegroeid zijn, houden we ze voor alle zekerheid nog even binnen.”

Voor moeder schaap is het al haar derde kroost. Ook de andere ooien zijn drachtig, maar die worden eerder tegen de lente, halfweg februari verwacht. (LTK)