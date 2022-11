GC Gilwe (eindelijk) klaar voor grote opening: “Tot volgende zomer staat de agenda al redelijk vol”

Het heeft zijn tijd – en geld – geduurd, maar eindelijk kunnen de deuren van GC Gilwe openen. Op 25, 26 en 27 november is het zover. Hoe dat intussen veel geboekte gemeenschapscentrum er precies uitziet? Wij kregen een rondleiding.

Februari 2015. De eerste officiële goedkeuring voor de bouw van een gemeenschapscentrum in Geluwe is een feit. Niemand weet dat ze dan beginnen aan een Processie van Echternach. Maar ook aan die optocht komt een einde. En dat is, nu ruim zeven jaar later, ook in Geluwe een feit. GC Gilwe is op enkele technische details en omgevingswerken na helemaal af.

Sober

Toegegeven, wat het stadsbestuur in februari 2015 voor ogen had, is het niet geworden. Indexeringen, prijsherzieningen en erelonen zorgden ervoor dat de initieel vooropgestelde raming met enkele miljoenen euro’s werd overschreden – de totale eindprijs zal rond de 9 (!) miljoen euro draaien. Maar het staat er.

Van buitenaf oogt het sober. Een betonnen constructie in drie delen, met een weinig tot de verbeelding sprekend dak. Die soberheid wordt ook naar binnen doorgetrokken – maar dat doet niks af aan de functionaliteit. Want het moet gezegd, het GC biedt alles wat je van een GC kan verwachten.

Rolstoeltoegankelijk

Jeugdontmoetingscentrum De Metropool, een polyvalente zaal voor 250 personen, twee lokalen voor de Academie voor Woord en Beeld én een schouwburg voor 245 personen met een uit de kluiten gewassen foyer. Overal is de akoestiek volledig aangepast, alle lokalen zijn rolstoeltoegankelijk en er is ook gedacht aan de energiezuinigheid.

Dat er nood was aan een dergelijke accommodatie blijkt duidelijk uit de boekingen. “Van yoga tot souper, van quiz tot bloedafname in de polyvalente zaal en toneelvoorstellingen, een film en dans in de schouwburg. Tot volgende zomer staat de agenda al redelijk vol”, zegt coördinator Vrije Tijd Björn Leleu. “De huurprijzen zijn overigens niet verhoogd. We spiegelen ons aan onder meer het Forum in Wervik en de Knippelaar in Kruiseke.”

De inwoners zullen een eerste keer kennis kunnen maken met het gloednieuwe gebouw bij de feestelijke opening op 25, 26 en 27 november. Het enthousiasme is alvast groot. “De voorstelling van De Dolfijntjes is intussen uitverkocht”, klinkt het. “Voor de rest is alles gratis en zijn het de lokale verenigingen die aan zet zijn.” (JD)