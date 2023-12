Gaverwijk smeedt nauwere banden tijdens winterdrink

De bewoners van de Gaverwijk kwamen het voorbije weekend bijeen voor een geslaagde winterdrink. “Het regende in de voormiddag nog pijpenstelen maar ’s avonds staken de weergoden ons wel een handje toe”, verduidelijkt Sofie Vanhove, een van de drijvende krachten achter het wijkteam. “Vorig jaar namen we met succes de draad weer op na de coronaperikelen en de positieve tendens zet zich door. Tijdens de voorbije zomer kende ons frietfestijn heel wat bijval en ook dit keer kunnen we van een geslaagd initiatief gewagen. Sommigen hielden het bij pintjes, anderen opteerden voor Hasseltse koffie of jenever. Het aspect ontmoeting stond weer eens centraal en dat is uiteindelijk ook de bedoeling van een dergelijke activiteit.” Van links naar rechts bemerk je ‘wijkdeejay’ Sandy de Beul, Jo Tijtgat, Stephan Vandenbogaerde, Diego Vercaemer, Sofie Vanhove, Heidi Vanhove en Eline Vercaemer. (DRD/foto DRD)