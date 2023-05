Gavermeer in Harelbeke decor voor grootste gratis zeilinitiaties van Vlaanderen

Op zaterdag 3 juni zijn er twee gratis zeilinitiaties bij de Zeilclub Gavermeer Harelbeke, goed voor 36 plaatsen. De initiaties vinden plaats tussen 9.30 en 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Er zijn nog enkele plaatsen in de voormiddag vrij voor wie zich nog graag wil inschrijven op de website.

De grootste gratis zeilinitiaties in Vlaanderen voor kinderen van 8 tot 12 jaar komen naar Harelbeke. Het is een organisatie van Wind & Watersport Vlaanderen en Decathlon. Zij organiseren de grootste gratis zeilkampen in Vlaanderen voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 230 kinderen kunnen gedurende vijf weken in Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen kennismaken met de voor hen vaak onbekende zeilsport, nu ook in Harelbeke.

Zeilen zit duidelijk in de lift, onder andere dankzij de tv-reeks ‘Over De Oceaan’ die voor meer bekendheid van de sport bij het brede publiek zorgt. Er is steeds meer interesse om deel te nemen aan de gratis initiaties en door meer plaatsen te voorzien, willen de initiatiefnemers tonen dat je zeilen van jongs af aan kan leren én dat de sport niet duur hoeft te zijn.