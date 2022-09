Gaverbeek opengelegd aan nieuwe toegang hippodroom: “Stad is weer pareltje rijker”

Aan de vooravond van Waregem Koerse stelde het stadsbestuur, de Vlaamse Milieumaatschappij en Intercommunale Leiedal de nieuwe toegangssite voor, op de oude parking in de Holstraat. De ‘echte’ Gaverbeek werd er opengelegd en moet een groene poort tot de hippodroom vormen. “We willen hier een aangename publieke plek creëren.”

De Gaverbeek en Waregem Koerse worden vaak in één adem genoemd. Niet toevallig op de vooravond van deze Waregemse hoogmis werd de opengelegde Gaverbeek aan de hippodroom ingehuldigd. De ooit troosteloze parkeerplaats is omgevormd tot een groene poort naar de renbaan, al moet het groen wel nog aangeplant worden.

Decennia geleden werd de Gaverbeek op veel plaatsen rechtgetrokken, gedempt of ingekokerd en kwam ze in een strak keurslijf te zitten. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zet al jaren sterk in op het herstel van natuurlijkere waterlopen, en dankzij de samenwerking met Stad Waregem en Intercommunale Leidedal wordt nu ook de Gaverbeek in ere hersteld. De heropwaardering van de hippodroom is de eerste concrete uitvoering van de Gaverbeekvisie, die beschrijft hoe de Gaverbeek uitgebouwd kan worden tot een ‘klimaatbestendige beekvallei’.

Spei en Jeugdeiland

“De toegang tot de hippodroomsite vanaf de Holstraat is een sterke verbinding tussen het centrum en de hippodroom, en vooral een aangename publieke ruimte aan het water”, reageert milieuschepen Maria Polfliet (CD&V). “We wilden de Gaverbeek opnieuw zichtbaar maken en de belevingswaarde verhogen binnen een klimaatrobuust Waregem. De stad is dus een pareltje rijker. Het Spei, de Zuiderlaan langs de hippodroom en het Jeugdeiland zijn de volgende locaties die we de komende jaren samen met VMM en Leiedal onder handen zullen nemen.”

In het najaar worden er op de stroken tussen de wandel- en zitplaatsen bomen en struiken aangeplant. “Dit moet echt een sociale plek worden, met grote monumentale bomen en ander groen aan het water”, vertelt architect Ewout Vanvooren van Leiedal. “Het was dan ook de bedoeling om de Gaverbeek breder open te trekken en er een toegankelijke ruimte rond te creëren.”

Oude paardenstallen

“Daarnaast is het een nieuwe ingang van de hippodroom waarbij de bezoekers zelf als het ware een sprong over de beek maken, net als de paarden tijdens de Koerse. Ook over de kleuren van de klinkers werd goed nagedacht. Zo zit er een geel accent in dat moet verwijzen naar de oude paardenstallen.”

De kostprijs van het project bedraagt zo’n één miljoen euro.