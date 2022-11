Gaston viert 100ste verjaardag in wzc Wellington

Gaston De Leye mocht op 23 november 100 kaarsjes uitblazen in wzc Wellington in Oostende.

Op 23 november 1922 werd Gaston De Leye geboren in Geraardsbergen. Hij studeerde af als ingenieur-architect en trouwde op 30 mei 1949 met Monique Vanderschueren. Samen kregen ze zes kinderen: Alberte (72), Eugene (overleden in 2017), Luc (69), Mieke (68), Godelieve (overleden in 2008) en Bernadette (60). Hij werkte later nog als professor aan de universiteit en is deken geweest van de toenmalige Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Zijn vrouw overleed echter in 2006 op 84-jarige leeftijd. Ondertussen heeft Gaston met Liliane een nieuwe levenspartner en heeft hij tien kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Sinds september van dit jaar woont Gaston in woonzorgcentrum Wellington. (JRO)