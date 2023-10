Gasthuisplein is mooier én toegankelijker

“De Gasthuisparking is mooi vernieuwd en vooral veel toegankelijker voor andersvalide mensen die in Hellekapelle, Engelstraat of dergelijke wonen.

Nu kunnen ze via een effen bestrating naar het stadscentrum komen”, zegt Eveliene Top van Apotheek Ameloot op de Grote Markt van Poperinge. Achter de apotheek en thuiszorg ligt de privéparking, grenzend aan het Gasthuisplein.

“Misschien nog onvoldoende bekend is dat je de Gasthuisparking niet meer kan oprijden vanuit de Gasthuisstraat, onder de poort van het oude Gasthuis. Inrijden dient nu te gebeuren onder residentie ‘de Oude Drukkerij’, naast notaris Kristien Puype. Uitrijden mag wel nog altijd onder de oude poort.” Het Gasthuisplein kreeg ook seniorvriendelijke zitbanken. (LBR)