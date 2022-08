Gaslek in Kozakstraat in Wevelgem: “Geen nood aan evacuatie omwonenden”

De hulpdiensten werden woensdagvoormiddag opgetrommeld voor een gaslek in de Wevelgemse Kozakstraat. De brandweer kreeg de situatie erg snel onder controle en kon na amper 20 minuten de plaats opnieuw verlaten.

Een nieuwe dag, een nieuw gaslek waarbij de hulp van de brandweer nodig is. Door het indrukwekkend aantal wegeniswerken die de streek domineren, zijn breuken in de gasleidingen schering en inslag. Woensdag was de Kozakstraat aan de beurt, toen een graafkraan een gasaansluiting raakte.

“We kregen melding van een gaslek in de Kozakstraat en stuurden meteen een ploeg ter plaatse”, verklaarde de brandweerofficier nadien. “Het bleek te gaan om een aansluiting van een lage druk leiding waaruit gas wist te ontsnappen. We hebben het gat tijdelijk gedicht door de put te dempen, in afwachting van de komst van Fluvius. Het geheel werd snel gerepareerd waardoor er ook geen nood was aan een evacuatie van de omwonenden. Het klopt inderdaad dat we op dit moment heel wat oproepen voor gaslekken te verwerken krijgen. Er zijn immers heel wat wegenwerken aan de gang.”

De Kozakstraat werd tijdelijk voor het verkeer afgesloten. Dit bracht geen specifieke hinder met zich mee. (CLL)