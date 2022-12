Gaslek in basisschool ‘t Mozaïek: situatie terug genormaliseerd

De gemeentelijke basisschool ’t Mozaïek in Ichtegem werd vandaag, dinsdag 13 december, even ontruimd omwille van een gaslek. Tegen 13 uur in de namiddag werd het gaslek gedicht en konden de leerlingen opnieuw naar school terugkeren.

Deze morgen, rond 10.35 uur werd er een gasgeur waargenomen in gemeentelijke basisschool ’t Mozaïek. Uit voorzorg werd de volledige school onmiddellijk geëvacueerd. Alle leerlingen werden overgebracht naar de sporthal van Eernegem. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en na controle van de brandweer, werd een gaslek vastgesteld.

Ondertussen werd het gaslek gedicht en is de situatie opnieuw genormaliseerd. Dit betekent dat de leerlingen uit het lager en de 3de kleuterklas terug naar school zijn gegaan om de lessen te hervatten.

Sporthal

De peuters, het 1ste en 2de kleuter blijven deze namiddag in de sporthal, omdat in hun lokalen de verwarming momenteel niet werkt. Deze leerlingen worden op het einde van de schooldag terug naar school gebracht, waar ze zoals gewoonlijk opgehaald kunnen worden.