Gaslek gedicht bij werken aan kaai in Kortrijk: 20 mensen tijdelijk geëvacueerd

Het gaslek dat donderdagochtend rond 8 uur ontstond bij graafwerken op de werf aan de Dolfijnkaai in centrum Kortrijk is gedicht. Een kraan had er een middendrukleiding van de gastoevoer geraakt, waardoor er een lek ontstond. Fluvius is ter plaatse om de leiding volledig te herstellen. De twintig bewoners, die uit voorzorg geëvacueerd werden, kunnen naar hun woning terugkeren.

Rond 8 uur deze ochtend ontstond er een gaslek op de werf in de Dolfijnkaai in centrum Kortrijk. Een kraan had er bij graafwerken een middendrukleiding van de gastoevoer geraakt. “Het lek was duidelijk hoorbaar door een fluitend geluid. De politie en hulpdiensten werden onmiddellijk verwittigd”, laat stad Kortrijk weten. (Lees verder onder de foto)

Locatie van het gaslek op de Dolfijnkaai. © Stad Kortrijk

Tijdelijke evacuatie

Uit voorzorg bakenden zij een perimeter af. “Twintig buurtbewoners werden preventief geëvacueerd en ondergebracht in het stadhuis. Na evaluatie van de brandweer bleek het niet nodig om het ziekenhuis en het rusthuis op de tegenoverliggende Reepkaai te evacueren.”

Door het gaslek was er wat hinder tijdens de drukke ochtendspits. De Leiestraat werd afgesloten en bezoekers van het stadhuis moesten omgeleid worden naar de andere ingang langs de Grote Markt. Ook het vliegverkeer werd een tijdje omgeleid.”

Gaslek gedicht

Door de snelle tussenkomst van Fluvius was om 8.50 uur het grootste gevaar al geweken, want de druk werd van de beschadigde leiding weggehaald. Ondertussen is het gaslek volledig gedicht en zal Fluvius de leiding volledig herstellen.

“Doordat er toch een grote hoeveelheid gas ontsnapt is, blijft de brandweer ter plaatse om alles op de voet verder op te volgen. De windrichting naar Overleie maakt dat er ook daar gasgeur werd waargenomen. De nodige metingen worden in omliggende straten en gebouwen uitgevoerd. Zo zullen ze aan iedere deur binnen de perimeter (zie kaartje) meten of er zich er zich restconcentraties hebben opgestapeld.”

BE-Alert

Inwoners uit het getroffen gebied ontvingen een bericht via het alarmeringssysteem BE-Alert met instructies. De brandweer adviseert om ramen en deuren open te zetten als je een gasgeur waarneemt in je woning. Zo zorg je voor een goede verluchting. Bel 112 bij twijfel.