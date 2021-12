Gaslek bij verbouwingswerken in voormalig klooster

Woensdagmiddag werd de brandweer ter hulp geroepen in de Driekerkenstraat. Bij verbouwingswerken werd een gasleiding geraakt. De hulpdiensten kregen de situatie snel onder controle.

In het voormalige klooster zijn volop werken aan gang, in het kader van een uitbreiding van de basisschool De Tandem. Tijdens graafwerken op de site rukte een kraanman een gasleiding uit de grond. De brandweer werd opgetrommeld en een eerste ploeg verscheen kort voor 13 uur. Al snel konden ze het lek dichten en de gasleiding tijdelijk dicht draaien.

Even werd gevreesd dat een aantal kinderen, die in de noodopvang verbleven in het aanpalende gebouw, zouden moeten worden geëvacueerd. Na een grondige analyse van de situatie door de hulpdiensten bleek dit echter niet nodig.

Niemand raakte gewond en ook de hinder bleef uitermate beperkt.