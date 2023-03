Gaslek bij sportzone snel gedicht, drietal bedrijven even geëvacueerd

Brandweer Westhoek werd donderdag rond de middag opgeroepen voor een gaslek in een middendrukleiding langs de Ouderdomseweg in Poperinge.

“Een drietal bedrijven zijn geëvacueerd”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “In totaal zijn een zestal personen opgevangen in de sporthal van Poperinge. Fluvius is eveneens ter plaatse en neemt de nodige maatregelen om het lek te dichten. De brandweer voert verder metingen uit om de gasconcentratie te bepalen in de omgeving.”

Na een halfuurtje was het lek gedicht. (TP)