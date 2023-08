Gas, elektriciteit en water worden in woon- en leefbuurt Triamant Geluwe afgesloten na faillissement

Komende zondag, op 20 augustus, worden gas, elektriciteit en water in de woon- en leefbuurt Triamant in de Wervikstraat in Geluwe afgesloten en moeten de nog resterende bewoners tegen dan ook weg.

Door het faillissement van Triamant kreeg iedereen begin deze maand van de curator een aangetekende brief dat het huurcontract onmiddellijk wordt opgezegd. De afgelopen weken en vooral dagen wordt er volop verhuisd. Van de 80 flats en 20 studio’s zijn er maar weinig meer bewoond.

Op de tweede verdieping woont met Lynn De Pelsmaeker iemand met zorgnood. Op Facebook deed ze een oproep aan de mensen om hun verontwaardiging en vraag tot actie te richten tot het stadsbestuur en het OCMW.

“Onze sociale dienst is wel degelijk bezig om voor iedereen een oplossing te vinden maar we stellen vast dat niet iedereen ingaat op een voorstel”, aldus waarnemend burgemeester Bercy Slegers (CD&V).

Op de parking stonden dinsdagmorgen vooral auto’s met een Poolse nummerplaat, arbeiders die in de regio werken wonen in Triamant.

(EDB)