Garnaal en stadsfiguurtje James op nieuwe Oostendse verdwaalpalen

Op het strand van Oostende staan sinds dinsdag twee nieuwe verdwaalpalen. Op de ene staat een garnaal, wat verwijst naar de Oostendse garnaalkroket, op de andere prijkt stadsmascotte James, een kinderfiguurtje dat genoemd is naar James Ensor.

De verdwaalpalen bestaan al vele jaren aan onze kust en moeten ervoor zorgen dat kinderen minder snel verdwalen op het strand. Ze bevatten vroeger zes vaste figuurtjes: de boot, de trein, de vis, de banaan, de bal en het huis. Heel wat badplaatsen plaatsen ze niet meer, maar in Oostende werden drie jaar terug enkele nieuwe figuren gelanceerd, die ‘zeemoji’s’ werden genoemd. Daarbij het zeehondje, het spookje en niet te vergeten het ‘lachend kakje’. Dinsdag werden daar nog twee nieuwe figuren aan toegevoegd: de garnaal en het stadsfiguurtje James.

Op het strand ter hoogte van de Parijsstraat staat een garnaal, die een knipoog is naar de Oostendse garnaalkroket die de laatste jaren sterk gepromoot wordt. Ter hoogte van het Strandplein in Mariakerke vind je het stadsfiguurtje James, dat het stadsbestuur gebruikt in alle communicatie naar kinderen toe. Het figuurtje verwijst naar de wereldvermaarde Oostendse schilder James Ensor. (HH)