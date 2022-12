Gambiaanse vissersboot op het Jan Piers Plein

Op het Jan Piers Plein, ter hoogte van de Mercator, vind je vanaf nu een traditionele geschilderde houten vissersboot uit Gambia. De boot symboliseert de stedenband tussen Stad Oostende en Banjul, de hoofdstad van Gambia.

Wie op het Jan Piers Plein wandelt, heeft ongetwijfeld al de bont geschilderde houten boot zien liggen ter hoogte van de Mercator. Het gaat om een zogenaamde pirogue, een traditionele vissersboot uit Gambia. De boot symboliseert meteen de stedenband tussen Stad Oostende en Banjul, de hoofdstad van Gambia.

Stad Oostende kocht de vissersboot aan en marineschip A960 Godetia bracht het kleine vaartuig mee naar België. Op 22 november 2022 plaatsten stedelijke medewerkers de traditionele boot op het Jan Piers Plein.

Pirogues in Banjul

Lokale Afrikaanse vissers gebruiken de pirogues om te vissen, om goederen en personen te transporteren en sinds kort ook als toeristische attractie. Op het strand van Banjul vertrekken er elke dag handgemaakte vissersboten met hun typische felgekleurde, kano-achtige romp.

In Banjul duurt het meester-timmerlieden maximaal een maand om een op maat gemaakte pirogue te maken. Hun werkplaats is het strand van Banjul waar je ze aan het werk kan zien. Elke pirogue is uniek.

Unieke stedenband tussen Oostende en Banjul

De vissersboten worden op een traditionele manier met de hand beschilderd. De kleuren en het uniek patroon zijn vaak geïnspireerd op de Gambiaanse vlag. Het exemplaar in Oostende draagt kleuren die verwijzen naar de Gambiaanse en Belgische vlag. De vele ogen op de romp vormen een bescherming tegen boze krachten. Het Grafisch Atelier van Stad Oostende bracht de woorden ‘Oostende Banjul’ aan.

De stedenband tussen Banjul en Stad Oostende is uniek. Beide steden werken samen op gebied van stadsvergroening, klimaatbeheersing, een beter afvalbeleid, sociale inclusie, onderwijs, digitalisering en innovatie. In 2019 sleepte Stad Oostende 3 miljoen euro aan subsidiemiddelen van de Europese Unie in de wacht. Deze middelen kwamen bovenop de bestaande werkingsmiddelen voor de stedenband.

Banjul is de hoofdstad en vierde grootste stad van Gambia. De stad telt ruim 34.000 inwoners en ligt aan de westkust van Afrika, vlakbij de Atlantische Oceaan. (FRO)