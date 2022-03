Gambiaanse Alima Kaira werkt als vrijwilliger in vaccinatiecentrum van Ieper

Op 31 maart sluit het vaccinatiecentrum in Ieper de deuren. Alima Kaira is er op dit moment nog aan de slag. De 25-jarige Gambiaanse asielzoekster is er al bij vanaf het prille begin van de vaccinaties in april vorig jaar. Tien maanden later stelt ze vast dat ze grote stappen vooruit heeft gezet dankzij haar vrijwilligerswerk.

Alima Kaira (25) werd geboren in Banjul, de hoofdstad van het West-Afrikaanse land Gambia. Ze was amper 22 toen ze in oktober 2018 naar België reisde om asiel aan te vragen. Over de reden van haar vertrek wil ze liever niets vertellen, maar wel staat vast dat ze op dat moment hoogzwanger was van haar dochtertje Alima, die ondertussen 3 jaar is. “Dat was moeilijk, want ik was hier alleen en sprak de taal niet”, vertelt Alima. “Eerst woonde ik in Kortrijk, maar in juli 2019 kwam ik terecht in het opvangcentrum voor asielzoekers van Fedasil in Poelkapelle. Daar verblijf ik nog steeds. Mijn dochtertje gaat naar school in Staden.”

Het was ook via Fedasil dat Alima vrijwilliger werd in het vaccinatiecentrum. “In het opvangcentrum kreeg ik te horen dat er vrijwilligers gezocht werden”, vertelt Alima. “Aangezien ik les volg in het volwassenenonderwijs heb ik overdag veel vrije tijd, dus dacht ik: waarom niet? Het is leuk als je ergens kan helpen. Ik doe dat graag en ik vind het belangrijk om iets terug te geven aan de samenleving. Zoals iedereen wilde ik mijn steentje bijdragen om zo snel mogelijk van covid af te zijn.”

Meesten zijn vriendelijk

Ondertussen heeft Alima al heel wat shifts in het vaccinatiecentrum op de teller. “Ik ben er al bij van het begin van de vaccinatiecampagne in april 2021”, vertelt ze. “Ik ben steward. Dat betekent dat ik de mensen moet helpen om vlot hun weg te vinden in het vaccinatiecentrum. Soms sta ik op de parking, andere keren in het onthaal… Het leukste is als ik mag meehelpen met de verpleegkundige die de prikjes zet. Dan heb je meestal de tijd om even een praatje te slaan met de mensen en te vragen hoe het met hen gaat. De meeste mensen reageren vriendelijk. Je hebt ook soms minder vriendelijk mensen. Dat is vervelend, maar veel zijn het er niet.”

Momenteel studeert Alima ICT en administratie bij volwassenonderwijs Miras in Ieper. “Het vrijwilligerswerk was ook een mooie opportuniteit om wat werkervaring op te doen en mijn Nederlands te oefenen. Al doende leer je het toch het beste. Later wil ik administratief bediende worden en dan zal mijn ervaring in het vaccinatiecentrum wel een pluspunt zijn, denk ik.”

Asielaanvraag

“Dankzij het vaccinatiecentrum heb ik ook nieuwe mensen leren kennen. Het contact tussen de vrijwilligers is aangenaam. Iedereen die hier werkt, is positief ingesteld en het is leuk om eens uit het opvangcentrum te zijn”, vertelt Alima, die binnenkort goed nieuws hoopt te krijgen over haar asielaanvraag. “Mijn dochtertje heeft onlangs haar papieren gekregen en nu kan ik ook een aanvraag doen via gezinshereniging. Uiteraard wil ik het liefst van al in België blijven en hier aan de toekomst bouwen voor mij en mijn dochter.”