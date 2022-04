Galloo investeert 6 miljoen in nieuwe sorteermachine

Met de bouw van een nieuwe sorteermachine trekt recyclagebedrijf Galloo volop de kaart van de toekomst. Dankzij de investering, goed voor 6 miljoen euro, kan de wereldspeler zijn positie in een aartsmoeilijke markt gaan verstevigen.

De sorteermachine, ondertussen al meer dan een jaar in ontwikkeling, moet inspelen op de stijgende vraag naar aluminium wereldwijd. “Aluminium uit autowrakken halen nadat ze worden vermalen, is een expertise die we de afgelopen 30 jaar hebben weten op te bouwen”, horen we van Luc Waignein. Als hoofd van de R&D-afdeling stond hij mee aan de wieg van de nieuwe machine. “De markt van aluminium evolueert enorm, bijvoorbeeld door de stijgende vraag vanuit de automobielindustrie. Elektrische wagens worden steeds maar lichter waardoor het belangrijk is voor de fabrikanten om met de juiste grondstoffen te werken. Het is dan ook daar dat we een knelpunt wisten te identificeren.”

Technologie

“De druk op de aluminiummijnen blijft stijgen”, legt hij uit. “Niet alleen moeten de uitbaters rekening houden met een mondiale politiek die almaar moeilijker wordt, het ontginnen van aluminium kost ook gigantisch veel geld door de prijs van energie. Fabrikanten en smelterijen gaan dan ook steeds meer op zoek naar gerecycleerde grondstoffen, waar Galloo dan weer een rol in speelt. Om die rol te vervullen, moeten we het gerecupereerde aluminium nog meer onderling gaan sorteren. Die technologie hadden we nog niet en hebben we dan maar zelf ontwikkeld.”

Op de site van Galloo Menen werd ondertussen al gestart met het gieten van de funderingen voor de nieuwe lijn. “De lijn wordt geïnstalleerd in een nieuw gebouw, waarvan de bouw al gestart is”, aldus Luc. “We hopen tegen midden volgend jaar dan ook te kunnen starten met de montage van de nieuwe recyclagelijn. Dit alles komt met een kostenplaatje van 6 miljoen euro, een bedrag dat we deels kunnen recupereren via subsidies van de Vlaamse overheid.” De subsidiëring kadert in het Recyclage Hub-project van Vlaams minister Demir. Vlaanderen moet op die manier een sleutelrol spelen op Europees niveau als het gaat over recyclage. (CL)