Galabal LILA in Expohallen: “Meest prestigieuze galabal uit Roeselare”

Op zaterdag 8 maart houdt studentenclub LILA haar jaarlijkse galabal in de Expohallen in Roeselare. Het galabal is aan haar 26ste editie toe. Voorafgaand aan het galabal is er ook een receptie. Uiteraard met de bijhorende dresscode.

“Studentenclub LILA is dé vereniging voor de studenten Toegepaste Bio-ingenieurswetenschappen aan de campus Schoonmeersen van UGent. Wekelijks zorgen wij voor toffe activiteiten op sociaal, cultureel en sportief vlak”, opent Thibo Dewulf, Praeses van Studentenclub LILA.

“Het praesdium, pro-praesidium, de commilitones en de schachten van studentenclub LILA hebben dan ook de eer om jou en jouw vrienden uit te nodigen op het meest prestigieuze galabal uit Roeselare en omstreken: Galabal LILA. We heten je van harte welkom op zaterdag 8 maart 2025 in de Expohallen van Roeselare vanaf 22.00 uur.”

Uitgebreide cocktailbar

“Ook dit jaar is er terug een zeer uitgebreide cocktailbar aanwezig waar de drank rijkelijk zal vloeien. Tickets in voorverkoop kosten 36 euro voor de receptie en het galabal of 17 euro voor enkel het galabal. Aan de deur bedraagt de inkom voor het galabal 18 euro met lint en 20 euro zonder lint. Tickets zijn in voorverkoop te verkrijgen in de volgende voorverkooppunten: The Zone in Gent, Den Bross in Kortrijk, Vagant in Roeselare, Come Back in Langemark en bij alle praesidiumleden. Je kan ook kaarten online kopen via een link in het evenement op Facebook.”

Bij een galabal horen natuurlijk ook de juiste DJ’s en gepaste dresscode. “DJ Simn, DJ Jelle, DJ Lafaut en DJ Vanathic komen de muziek verzorgen. Stadskledij is verplicht. Met jeans kom je er dus niet in. Dit evenement is bovendien uitsluitend toegankelijk voor 16+ en we houden een verplichte identiteitscontrole. Ben je onder de 16 jaar, dan kom je er dus ook niet in. Er is een vestiaire aanwezig, dus je hoeft je geen zorgen te maken over je spullen zodat je volop van de avond kan genieten.” (RV)