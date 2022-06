Gaia gooit Jean-Claude Van Damme in de strijd voor een verbod op onverdoofd slachten

In een videoboodschap schaart de Hollywoodster Jean-Claude Van Damme zich achter Gaia en de dieren en roept hij de Brusselse parlementsleden op om op vrijdag 17 juni het Brussels verbod op onverdoofd slachten alsnog goed te keuren in plenaire zitting.

“Ik ben heel blij met de steun van Jean-Claude Van Damme. De geboren Brusselaar bewees in het verleden al dat hij Gaia in zijn hart draagt en sterk bekommerd is om de dieren”, zegt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch. “Dit in tegenstelling tot de Brusselse parlementsleden, die om de haverklap lippendienst bewijzen aan het dierenwelzijn, maar in de praktijk het dierenleed dat veroorzaakt wordt door onverdoofd slachten in stand houden”, zegt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch.

“Ik hoop dan ook dat de Brusselse parlementsleden alsnog hun hart zullen tonen en hun verstand gebruiken vrijdag, in het belang van de dieren. En dat het verbod op onverdoofd slachten goedgekeurd wordt.”



Vandenbosch roept op om de Brusselse parlementsleden te mailen om hen te overtuigen om het verbod goed te keuren vrijdag. “Als zelfs de wetenschappelijk bevestigde realiteit van het extreme dierenleed noch de arresten van de hoogste gerechtshoven voor Brusselse parlementsleden niet overtuigend zijn om duizenden dieren vermijdbaar lijden te besparen, kan misschien Jean-Claude Van Damme het Brussels Parlement wél overtuigen”, klinkt het.

Op vrijdag 17 juni wordt in het Brussels parlement gestemd over de conclusies in het verslag van de commissie Leefmilieu en Dierenwelzijn en over de tekst van het ordonnantievoorstel. Die commissie stemde vorige week over de ordonnantie die een verbod op onverdoofd slachten beoogt, ingediend door DéFi, Open VLD en Groen, met de steun van N-VA en MR. Het resultaat was toen zes tegen zes en drie onthoudingen. Gaia hoopt alsnog het tij te kunnen keren.