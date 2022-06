Gaetaan Ameys (24) stapt 2.500 km voor hij aan het echte leven begint

Gaetaan Ameys (24) uit Elverdinge studeert straks af, maar voor hij zich in het beroepsleven wil smijten, stapt hij zo’n 2.500 km naar Santiago de Compostella. De jongeman onderneemt de trip om eens goed na te kunnen denken over zijn leven en zijn toekomst. “Een vliegtuigticket om terug te keren heb ik nog geboekt, we zien wel.”

Santiago de Compostella is een naam die bij veel langeafstandswandelaars als muziek in de oren klinkt. Veel stappers wagen zich aan de mythische trip, maar kiezen als startplaats Saint-Jean-Pied-de-Port aan de Franse kant van de Pyreneeën, toch goed voor 769 km stappen. Gaetaan Ams uit Elverdinge ziet het echter groter en begint zijn tocht net over de grens van België met Frankrijk.

Gaetaan is momenteel aan zijn laatste dagen van zijn studies bezig. De twintiger volgt aan de kunstschool KASK in Gent de richting Landschaps- en tuinarchitectuur. “Binnenkort studeer ik af en dat lijkt me het ideale moment om deze reis te ondernemen. Echt verplichtingen heb ik nog niet. Het is eigenlijk de enige periode in je leven dat je echt vrij bent om een lange reis te ondernemen”, vertelt de twintiger.

Start in Frankrijk

De jongeman wil zijn trip niet aanvangen in Ieper. “Want dan ben je na de eerste 20km stappen net over de grens, een streek die ons niet vreemd is. Daarom koos ik om mijn tocht te beginnen in het Franse Rocroi.” Rocroi, in de buurt van het Waalse Couvin, bevindt zich op een pelgrimspad naar Santiago. Na een kleine berekening komt Gaetaan toch al snel uit op een afstand van zo’n 2.100km. “Maar het worden er zeker nog een pak meer. Ik zal immers regelmatig van het pad moeten afwijken, om een slaapplaats te vinden of boodschappen te doen. Of om iets te bezoeken.”

De twintiger wil zijn avontuur aanvangen op 25 juli, de naamdag van Jacobus de Meerdere. Van deze apostel, die wellicht een neef van Jezus was, wordt de naam in het Spaans verkort tot Santiago. Volgens de legende bevindt het graf van Jacobus zich in Santiago de Compostella. Zijn symbool is een schelp, de sint-jakobsschelp, die pelgrims aan hun rugzak bevestigen en die ze op heel wat plaatsen op de route naar het zuiden tegenkomen. “Ik zou erg graag die dag vertrekken, want qua symboliek kan dat tellen. Mocht ik echter een herexamen hebben dan stel ik mijn vertrek uit tot eind augustus”, klinkt het.

Andere route

Gaetaan kiest voor het oostelijke pad en niet voor een trip langs de kust. “Volgens mij is dat het mooiste deel van Frankrijk. Bovendien ken ik die regio niet, terwijl ik de andere kant van het land tijdens vakanties wel vaker bezocht.” Als KSA-leider weet Gaetaan wel wat stappen is, maar deze onderneming is toch nog van een andere orde. “De rugzak maakt het al meteen een stuk zwaarder. Het plan is te beginnen met ongeveer 25km per dag, maar naarmate de wandeling vordert de afstand op te drijven naar 30km. Ik veronderstel dat het na een tijdje toch wel wat gemakkelijker zal gaan. Het moment ik aan de bergen kom, staat mijn conditie op scherp.” De Ieperling heeft eenpersoonstentje bij zich, maar het is niet mijn bedoeling om daar elke dag in te overnachten. “Regelmatig een echt bed en een warme douche nemen, lijkt me geen overbodige luxe.”

Crowdfunding

De twintiger onderneemt de pelgrimstocht niet uit religieuze overwegingen. “Je kan mij christelijk noemen omdat dat dat onze cultuur is, maar echt gelovig ben ik niet. Als ik onderweg voorbij een mooie kerk stap, zal ik daar wel eens binnenkijken. Mijn echte motivatie voor deze onderneming is kunnen nadenken over wie ik ben en wat ik wil doen met mijn leven. Thuis kan je dat niet, je wordt immers constant afgeleid door van alles en nog wat. Hoelang ik precies zal stappen, weet ik niet. Het zou goed kunnen dat ik ergens eventjes halt hou, om bijvoorbeeld mee te helpen op een wijndomein.” De wandelaar plant wel terug te komen tegen nieuwjaar. “En dan kan het echte leven beginnen”, klinkt het.

Om zijn onderneming wat financieel te ondersteunen, riep Gaetaan een crowdfunding in het leven. “Ik begrijp dat mensen zouden zeggen: ‘dat hij zijn reis zelf betaalt’, maar omdat goed wandelmateriaal heel duur is, wou ik het proberen. Niemand is verplicht iets te geven, maar ik ben iedereen die een bedrag stort, hoe klein ook, heel dankbaar! Als wederdienst wil ik gerust bij aankomst in Compostela een kaarsje aansteken, om welke reden dan ook.”

Wie Gaetaan wil steunen kan dat doen via https://www.gofundme.com/f/gathering-some-money-for-getting-me-on-my-way?