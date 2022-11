Gabrielle viert honderdste verjaardag

Gabrielle Dheedene werd geboren op 12 november 1922. Tijd voor een feestje dus in het wzc Sint-Amand waar de eeuwelinge sinds twee jaar verblijft.

Ze werd geboren in de Avelgemstraat als dochter van beenhouwer Gentil Dheedene en ze had nog twee zussen en drie broers. Haar broer Maurits nam later de zaak over. Gabrielle woonde nooit elders dan in Zwevegem. In de Otegemstraat had ze haar kapsalon, pal naast de hoedenzaak van haar tweelingzus Denise waarvan ze vier jaar geleden afscheid moest nemen. Een harde klap voor Gabrielle want de twee waren onafscheidelijk. Haar andere zus werd 101. Gabrielle speelde vroeger piano en dwarsfluit. Tegenwoordig vult ze woordzoekers in en volgt het nieuws op TV op de voet. Op de foto wordt Gabrielle geflankeerd door haar nicht Katelijn met haar man, burgemeester Marc Doutreluingne en schepen Marc Claeys. (DVZ/foto DVZ)