Gabriëlle viert eeuwfeest

Sinds 17 oktober behoort Gabriëlle Stepman uit de Tulpenlaan tot het beperkte kransje eeuwelingen in de gemeente. Zij is de weduwe van Marcel Jansens en woont al 10 jaar in Deerlijk. Voordien woonde zij vele jaren in Waregem. Gabriëlle stamt uit een bekende familie die o.m. de wasserij Puritas in de Hoogstraat uitbaatte. De eeuwelinge wordt elke donderdag naar haar kapper in Waregem gebracht. Zij kijkt vele uren per dag naar de televisieprogramma’s. Burgemeester en schepenen brachten haar op haar verjaardag een bezoekje. Gabriëlle ondertekende het guldenboek, waarin ook de koning en koningin tijdens hun bezoek in mei aan Deerlijk, hun handtekening plaatsten. Daarna werd er feestelijk geklonken op de nieuwe eeuwelinge. (MVD/foto MVD)