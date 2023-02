Gabriëlle Verbanck viert 100ste verjaardag

Op dinsdag 2 februari mocht Gabriëlle Verbanck uit Aarsele haar 100ste verjaardag vieren in wzc Sint-Jozef in Ruiselede.

Gabriëlle Verbanck werd geboren in Lotenhulle op 2 februari 1923. Ze huwde op 26 augustus 1947 met Jozef Neirinck en samen gingen ze wonen in de Vinktstraat in Aarsele. Het gezin breidde uit met drie zonen: Marc (Christien Vandeginste), Pol (+) en Frans (Joke Moeyaert). Gabriëlle heeft ondertussen vijf kleinkinderen en elf achterkleinkinderen.

Terwijl haar man als dorpsonderwijzer fungeerde in de gemeenteschool van Aarsele stond Gabriëlle thuis aan de kookpotten en zorgde ze voor haar kroost. Maar ze leefde niet alleen in de lengte, maar ook in de breedte. Ze was altijd op de been en het liefst had ze mensen om haar heen. Gabriëlle had een mooie stem, was lid van het zangkoor en lector in de kerk. Daarnaast was ze bestuurslid van verschillende verenigingen. Voor een fietsuitstapje mocht men haar altijd bellen.

Ten gepaste tijde verhuisden Gabriëlle en Jozef naar woonzorgcentrum Sint-Jozef in Ruiselede, waar Jozef in 2003 afscheid nam van dit aardse bestaan. Straks verblijft Gabriëlle 20 jaar in het woonzorgcentrum, waar ze zich snel thuis voelde en de beste zorgen ontvangt.

Naar aanleiding van haar verjaardagsfeest op 2 februari werd de eeuwelinge in de bloemen gezet en werden de bewoners van het centrum door het gemeentebestuur een receptie aangeboden. (WV)