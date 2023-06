Gabriëlle uit Dadizele maakte van honderd worden haar doel en dat is nu gelukt

In het woonzorgcentrum Maria’s Rustoord in Dadizele werd woensdag de honderdste verjaardag van Gabriëlle Gheysens gevierd.

Gabriëlle werd geboren op 7 juni 1923 in Wevelgem, als vierde kind in een gezin van vijf. Ze volgde aar middelbaar onderwijs in het pensionaat ‘Dames de Marie’ in Moeskroen. Gabriëlle droomde ervan om verpleegster te worden, maar uiteindelijk ging ze als boekhoudster aan de slag. Toen ze 23 jaar oud was huwde ze met Maurice Watteyne. Het koppel kwam in Dadizele wonen. Daar startten ze een handel op in bouwstoffen, kolen en transport. Maurice en Gabriëlle kregen samen drie kinderen. Ze waren net geen vijftig jaar getrouwd toen Maurice kwam te overlijden. Na het overlijden van haar echtgenoot ging Gabriëlle moedig verder met haar leven. Ze woonde eerst nog een aantal jaren in de Geluwestraat om daarna 17 jaar lang in één van de serviceflats Leonie Decroix te verblijven. Sinds april van dit jaar woont ze in het woonzorgcentrum in Dadizele. “De laatste jaren van mijn leven was het mijn doel om honderd te worden. Ook mijn neef en nicht zijn inmiddels honderd. Dat maakt me extra trots.” Gabriëlle is ook de fiere grootmoeder van 8 kleinkinderen en 13 kleinkinderen.