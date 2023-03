Gabrielle mag 102 kaarsjes uitblazen

Gabrielle ‘Gaby’ Houpline werd op 15 maart 102 jaar, ze is de oudste bewoner van het WZC Sint-Amand.

Ze werd geboren in Zwevegem in 1921 en woonde nooit elders. De immer lachende eeuwelinge heeft twee dochters en één kleinzoon. Met haar rollator zoeft ze door de gang alsof het niets is en ze gaat warempel nog door de knieën voor een danspasje. Ze is nog bijzonder kwiek en zit niet om een kwinkslag verlegen. “Tot volgend jaar!”, lacht ze bij het afscheid. Op de foto wordt Gabrielle omringd door haar twee dochters, Regina (l) en Catharina (r). (DVZ/foto DVZ)