Gabrielle Houpline (104) is de oudste inwoner van Zwevegem: “Mijn geheim? Gewoon blijven ademen en jaar per jaar leven”

Op 15 maart werd Gabrielle Houpline 104 jaar. Ze is daarmee de oudste inwoner van Zwevegem. Het verjaardagsfeestje ging door op haar afdeling ‘Begonia’ van woonzorgcentrum Sint-Amand, waar ze al zeven jaar verblijft.

Naast de bewoners van de afdeling werden ook de andere zes eeuwelingen erbij gehaald om Gabrielle te feliciteren. Ze was een beetje verrast door al die drukte, maar liet het zich allemaal welgevallen.

Moeilijke jeugd

Gabrielle werd op 15 maart 1921 geboren. Haar moeder stierf toen ze amper anderhalf jaar oud was. Haar zusje was toen nog maar zes weken jong. Dit betekende dat ze ook op jonge leeftijd moest helpen in het huishouden en diende te gaan werken om rond te komen. “Een makkelijke jeugd heb ik niet gekend. Al op mijn dertiende ging ik werken in de spinnerij. Daarnaast moest ik nog het huishouden voor mijn rekening nemen.”

Ze huwde en kreeg twee dochters: Katrien en Regine. Frederiek is haar kleinzoon. Vele jaren terug hield ze café De Riva op de Kappaert open. Ze woont trouwens al haar ganse leven in Zwevegem, waarvan ze nu de oudste inwoner is. Daar is ze wel een beetje trots op, maar blijft er wel rustig onder. “Hoe ik dat gedaan heb? Gewoon blijven ademen en jaar per jaar leven”, klonk het.

Koninklijke felicitaties

Naast de felicitaties van familie en medebewoners, waren er ook gelukwensen van het Koninklijk paar. Burgemeester Isabelle Degezelle en schepen Dirk Desmet mochten in hun naam een bloemstuk overhandigen. Iets wat de eeuwelinge best kon appreciëren. “Zult ge de Koning en Koningin zeker bedanken”, zei ze tegen de burgemeester. Ook vanuit de gemeente waren er bloemen, een geschenk en een fles champagne. Ook hier was ze heel dankbaar voor.

Na het officiële deel ging Gabrielle zich terug bij haar twee dochters zetten. Het was tijd voor koffie en taart. Geen groot slagroomgebeuren. Wel een eenvoudige confituurtaart, haar lievelingstaart.

Al is Gabrielle een beetje vergeetachtig geworden, dan vult ze nog bijna dagelijks sudoku’s en woordzoekers in. Wanneer er activiteiten in het woonzorgcentrum zijn, is ze ook altijd van de partij.