Gabriel en Angelique vieren vijf jaar Lentescheure met klanten

Voor het vijfjarig bestaan van hun hoevewinkel De Lentescheure in Klemskerke organiseren Gabriel Zwaenepoel en Angelique Sanders op 10 juli een open dag voor al hun klanten.

’s Middags kan je er mee aan tafel schuiven voor warme beenham met frietjes, maar er is die zondag ook mogelijkheid om de boerderij te bezoeken. Voor de kleinsten zullen er een springkasteel en een strokasteel klaarstaan. “Toen we vijf jaar geleden met onze hoevewinkel gestart zijn, hebben we hier een grote opendeurdag gehouden waar nu nog altijd over gesproken wordt. De mensen bleven ons maar vragen wanneer we dat nog eens zouden overdoen”, glimlacht Gabriel.

De hoevewinkel was vanaf de eerste dag een schot in de roos. “En corona heeft het allemaal nog een extra boost gegeven. Er zijn in die periode niet alleen veel nieuwe klanten bijgekomen in de winkel, ook de ouderwetse levering aan huis nam sindsdien een hoge vlucht”, aldus Gabriel.

De Lentescheure is gelegen in de Duiveketestraat 2, op de grens met Bredene. Je vindt er een uitgebreid assortiment groenten en fruit en een selectie hoeve- en streekproducten zoals zuivel en wijn. Gabriel en Angelique prijken sinds vorig jaar trouwens ook op de lijst van 100% West-Vlaams. “Maar de mond-tot-mondreclame blijft de beste. Veel mensen komen tenslotte ook voor dat babbeltje”, besluit Gabriel. Kaarten voor de warme beenhammaaltijd kosten 17 euro per persoon (aperitief en dessert inbegrepen) of 12 euro voor kinderen onder 12 jaar. Je kan ze ter plaatse bestellen in de winkel, ofwel op het nummer 0477 75 08 16 (WK)