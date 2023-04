Ga te voet of met de auto op zoektocht in Langemark-Poelkapelle

Vanaf zaterdag 29 april tot en met 27 augustus worden in Langemark-Poelkapelle weer twee zoektochten georganiseerd.

“De eerste zoektocht is een wandelzoektocht door het centrum van Langemark met een totale afstand van een drietal kilometer”, vertelt samensteller Danny Vanacker. “Tijdens de wandeling moeten de deelnemers op zoek gaan naar duidelijk herkenbare foto’s. De foto’s bevinden zich daarbij niet in de volgorde van het wandeltraject en per foto moet een eenvoudige vraag worden opgelost. De wandeling start dit jaar weer aan Sportkaffee Eleven in de Boezingestraat en leidt de deelnemers door het centrum van Langemark met daarbij de nodige aandacht voor zowel geschiedenis, cultuur als natuur.” Ook wordt er dit jaar weer een autozoektocht georganiseerd die start aan Eetkaffee Steenstraete in Bikschote. “Deze zoektocht van ongeveer 40 kilometer doorkruist alle deelgemeenten van de Bakelandtgemeente met ook passages in Noordschote en Merkem. Deze zoektocht staat vooral in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Op die manier maken de deelnemers dan ook kennis met een aantal zaken van het oorlogserfgoed van deze gemeenten en parochies. Wees echter op je hoede voor de diverse valkuilen en spreekwoordelijke addertjes waarmee deze zoektocht doorspekt is.”

Praktisch

Deelnemingsformulieren voor de zoektochten kosten 11 euro en zijn te verkrijgen bij Marcel Malengier en Mieke Degryse in de Langemarkstraat 52 in Zonnebeke en bij Danny Vanacker in de Eeckhoutmolenstraat 5c in Langemark, Brasserie M in Langemark, Eetkaffee Steenstraete in Bikschote, De Koornbloem in Langemark en Sportkaffee Eleven in Langemark. Iedere deelnemer die zijn antwoordenblad tegen uiterlijk 29 augustus indient bij Danny Vanacker wint een prijs. Voor beide zoektochten is ook nog een prijzentafel voorzien. Op zaterdagavond 30 september vindt de prijsuitreiking plaats in de sporthal Den Tap, waarbij alle aanwezige deelnemers tijdens de gratis tombola kans maken op het winnen van een extra prijs. (RED)

Meer info is te verkrijgen via het nummer 0474 56 62 39.