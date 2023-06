Ga op ontdekking in de tuin met 6.000 cactussen

Rond, lang of plat. Met prachtige bloemen of een fenomenale geur. Bij Nicolas Samyn in Wevelgem vind je cactussen en vetplanten in alle vormen. Op zaterdag 17 en zondag 18 juni stelt hij zijn serre en tuin open voor het publiek. Met zijn aanstekelijk enthousiasme word je zo meegesleept in de wereld van de prikkelende plantjes.

Het is een traditie dat Nicolas Samyn in juni zijn tuin openstelt om zijn verzameling cactussen en vetplanten aan het brede publiek te tonen. Ieder jaar mag hij enkele honderden bezoekers verwelkomen. Ook leken zijn welkom. Wie bij het woord cactus niet verder komt dan ‘stekelige dingetjes’, zal na het bezoek en gestuurd door Nicolas zijn enthousiasme, gecharmeerd zijn van de verzameling plantjes.

Zwart-witte kroon

“Aanvankelijk kreeg ik de liefde voor de cactus binnen gelepeld via mijn opa Jozef Cornelissen”, zegt Nicolas. “Ondertussen is het een passionele hobby geworden. In totaal staan hier zo’n 6.000 plantjes hoewel dat een grove schatting is. Zoals je ziet staat niet alleen de serre vol, ook overal in tuin staan bakken vol cactussen en vetplanten opgesteld. In de winter kan ik er gelukkig een hoop naar bevriende kwekers brengen, wat rest moet in de serre die dan tot in de nok gevuld is.”

Naast de verkoopstand waar je voor een prikje je eigen cactus kan aanschaffen, zijn er ook opvallende exemplaren te bezichtigen. In alle maten en gewichten, vele staan mooi in bloei en er zijn ook enkele nieuwigheden waar Nicolas best trots op is. “Deze bijvoorbeeld, een geometricus die groeit in Noord-Argentinië en Bolivia op 3.000 meter hoogte. Of deze Tephro Cactus. Een kloon met zwart-witte kroon die we kochten bij de kweker in Mallorca. Zijn stekels zijn wel heel scherp, we prikken ons overigens dagelijks maar dat zijn we gewoon.”

“We wieden het onkruid tussen de cactussen met een pincetje”, vult Cathérine aan. “En dan nog prik ik me voortdurend.”

Geduld en geluk

De cactussen haalt Nicolas van over de hele wereldbol. Zijn volgende expedities zijn naar Gran Canaria en dan naar Chili. “In Chili, op de hellingen van de Aconcagua, brengt een gids ons tot op grote hoogte waar zeldzame cactussen groeien. We fotograferen die dan, plukken mag niet. Daar staan zware straffen op.”

De droom van iedere cactuskweker is om zelf een nieuwe hybride te kweken, daar komt wat geluk en veel geduld bij kijken. “Hybriden zijn kruisingen waarvan je pas na zes jaar weet of het wat wordt, of er potentie inzit om prachtige bloemen voor te brengen. Je begint met tientallen zaadjes, ieder jaar elimineer je er een aantal en het is maar te hopen dat je na enkele jaren een mooi bloeiend exemplaar hebt.

Op zaterdag 17 en zondag 18 juni opent Nicolas de deuren van zijn serre en tuin, iedereen is welkom in de Waterstraat 11 tussen 9 en 19 uur. Op dezelfde dagen stellen ook vier andere cactuskwekers uit de regio hun cactussen tentoon: Kris Deblauwe (Roeselare), Luc Vandecaveye (Torhout), Patrick Vanthournout (Ingelmunster) en Marnix Schroyens (Petegem aan de Leie). De inkom en de aangeboden versnapering zijn gratis.