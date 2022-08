Ga eens op wandel met een ezel

Roy Vandenbussche heeft met De Duinezel een heel bijzondere activiteit opgestart in De Haan. Hij heeft vier ezels waarmee hij gaat wandelen. Iedereen die wil, kan zo’n wandeling boeken. Een aanrader voor wie van dieren en de natuur houdt.

Roy Vandenbussche gebruikte zijn ezels aanvankelijk als therapiedieren in een voorziening voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen en kinderen met autisme.

“Ik heb gekozen om te werken met therapiedieren en zo ben ik bij ezels uitgekomen”, vertelt Roy. “Ik ging wandelen met de dieren in de buurt van de school. Toen ik verhuisde naar De Haan, heb ik de ezels meegenomen. Ik kon aan de slag in een zeeklassencentrum, als activiteitenbegeleider. Zo ben ik gestart met wandelingen met de ezels op het strand, om afval te rapen. Ik was ook natuurgids op het strand. Door corona vielen de zeeklassen echter stil en werd ik tijdelijk werkloos.”

De coronacrisis en het wegvallen van zijn werk leidden ertoe dat Roy de stap zette om zelf wandelingen aan te bieden en De Duinezel op te richten.

Pippo, Pippa, Fre en Flo

“In april vorig jaar ben ik gestart met de wandelingen voor gezinnen en groepen. Die zijn echt wel een succes. Veel mensen zijn geïnteresseerd om mee te gaan, en dat doet deugd.”

Nu neemt Roy mensen mee op wandel door het bos of de duinen. Per wandeling gaan er twee ezels mee. Ofwel zijn dat de Catalaanse ezels Pippo en Pippa, of Fre en Flo, van het Poitou-ras, die Roy nog maar pas heeft.

De kinderen die meegaan op de wandeling, kunnen op de rug van de ezel zitten. Er is geen leeftijdsgrens, maar wel een maximumgewicht van 45 kilogram, om het welzijn van de ezels te bewaken. Tijdens de wandeling kan het zijn dat Roy het kind op de ezel vraagt om een stukje te wandelen, om de ezels wat rust te gunnen.

Tijd om te grazen

Roy is zeer begaan met het welzijn van de dieren. Onderweg krijgen ze voldoende tijd om te grazen. Ook het tijdstip van de wandeling wordt telkens aangepast, zodat de dieren niet op het warmste moment van de dag op pad gaan. Wie een wandeling wil boeken, kan dat individueel met Roy afspreken. Hij gaat met gezinnen en groepen op pad, maar je kan zo’n wandeling bijvoorbeeld ook als teambuilding boeken.

Therapiedieren

De ezels worden nog altijd ingezet als therapiedier.

“De mensen kunnen hiervoor zelf contact opnemen. De kinderen kunnen knuffelen met de ezels, op de ezel liggen, een kleine wandeling met ze maken en de dieren borstelen. Het draait vooral rond het tot rust komen in de natuur.”

De ezels zijn ideale dieren om te werken met kinderen. “In vergelijking met paarden zijn ze veel kalmer. Ze zijn koppiger, maar ze schrikken niet snel, en dat is veiliger voor de kinderen. De ezel is een kalm dier en dat brengt rust bij het kind. Het is bovendien een dier waarmee je gemakkelijk contact kan leggen.”

www.facebook.com/deduinezel